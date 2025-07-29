Bakkt تبيع قسم الولاء للتركيز على البنية التحتية للعملات المشفّرة

تام شمس - الثلاثاء 29 يوليو 2025 05:33 مساءً - قامت شركة (Bakkt Holdings Inc.)، المختصة في حفظ وتداول العملات المشفّرة، ببيع قسم خدمات الولاء التابع لها، في خطوة تهدف إلى إعادة تركيز نشاطها بصفتها "شركة بنية تحتية خالصة للعملات المشفّرة".

وقالت Bakkt، يوم الإثنين، إنها أبرمت اتفاقًا لبيع قسم الولاء الخاص بها والذي يتيح لعملائها تقديم مزايا السفر والسلع مقابل 11 مليون دولار لشركة Project Labrador Holdco, LLC، وهي شركة فرعية تابعة لشركة الشيكات الفارغة Roman DBDR Technology Advisors, Inc.

ومن المتوقع إتمام الصفقة في الربع الثالث من عام 2025، وتشمل أيضًا ترتيبات تتعلق برأس المال العامل، والديون، وقرض نقدي قصير الأجل لتسهيل عملية النقل.

وأضافت Bakkt أن البيع سيمكنها من "تركيز الموارد على عروضها الأساسية في مجال العملات المشفّرة وبنية المدفوعات القائمة على العملات المستقرة".

وكانت Bakkt قد صرحت في مارس الماضي أنها تعتزم التركيز على عروضها في مجال العملات المشفّرة، وتسعى للتخلّص من قسم الولاء. كما أعلنت في الشهر نفسه أن اثنين من أكبر عملائها بنك أوف أمريكا ومنصة Webull لن يُجددا اتفاقياتهما بشأن خدمات الولاء والعملات المشفّرة، على التوالي.

Bakkt تتحول إلى "شركة عملات مشفّرة خالصة"

قال آندي ماين، الرئيس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Bakkt:

"مع اقتراب إتمام صفقة بيع قسم الولاء، تحقق Bakkt محطة هامة وتتجه بالكامل نحو مستقبلها كشركة بنية تحتية خالصة للعملات المشفّرة".

وأضاف أن الصفقة "ستمكننا من تخصيص جميع مواردنا لعروض العملات المشفّرة الأساسية والفرص الهائلة في نظام مدفوعات العملات المستقرة".

وتشهد العملات المستقرة اهتمامًا متزايدًا منذ أن أقرّت الولايات المتحدة قوانين جديدة لتنظيمها في وقت سابق من هذا الشهر. حتى قبل صدور هذه القوانين، كانت شركة Circle لإصدار العملات المستقرة قد أطلقت اكتتابًا عامًا تجاوز مليار دولار في يونيو، وحققت أسهمها ارتفاعًا يقارب 500٪ منذ ذلك الحين.

أما أكشاي ناهيتا، الذي تولّى منصب الرئيس التنفيذي المشارك في Bakkt في مارس، فقال إن الشركة ستسعى إلى "نشر حلول الذكاء الاصطناعي الوكيل لتحسين عروضنا في مجال العملات المشفّرة والعملات المستقرة"، وستعمل على "تنفيذ استراتيجيتنا المالية بقوة".

وفي يونيو، أعلنت Bakkt عن خطط لجمع ما يصل إلى مليار دولار عبر إصدارات أوراق مالية متعددة، مع تخصيص جزء من العائدات لشراء البيتكوين (BTC).

تأتي إعادة تركيز Bakkt على العملات المشفّرة وسط موجة من الحماسة بين المستثمرين تجاه الشركات العاملة في هذا المجال. ومع ذلك، لطالما اعترفت الشركة بأنها تواجه صعوبات مالية، حيث تراجعت قيمة أسهمها بشكل مستمر منذ عام 2021.

وأغلقت أسهم شركة (BKKT) تداولات يوم الإثنين بانخفاض يقارب 5٪، ثم واصلت الهبوط بنسبة 27.8٪ في جلسة ما بعد الإغلاق، لتصل إلى 12.40 دولارًا، ما يضيف إلى انخفاض سنوي إجمالي يبلغ نحو 31٪ حتى الآن.

انخفض سعر سهم باكت بعد ساعات التداول وسط سلسلة من الإعلانات الصادرة عن الشركة. المصدر: Google Finance

نتائج أولية إيجابية للربع الثاني

شاركت Bakkt أيضًا نتائجها الأولية غير المدققة للربع الثاني، حيث قدّرت إجمالي إيراداتها خلال الفترة بما بين 577 و579 مليون دولار.

وتُعد هذه النتائج ارتفاعًا بنسبة لا تقل عن 13٪ مقارنة بإيرادات الربع الثاني من العام الماضي، والتي بلغت 509.9 مليون دولار.

أما الإيرادات التقديرية من خدمات العملات المشفّرة فبلغت ما بين 568 و569 مليون دولار، بزيادة لا تقل عن 14.2٪ مقارنة بـ497.1 مليون دولار في الفترة نفسها من عام 2024.

عرض عام لجمع 75 مليون دولار

في سياق منفصل، أعلنت Bakkt يوم الإثنين عن طرح عام لأسهمها من الفئة A و"ضمانات ممولة مسبقًا" بهدف جمع 75 مليون دولار.

وأوضحت الشركة أن العرض من المتوقع أن يُغلق يوم الأربعاء، وقد يُستخدم جزء من العائدات "لشراء بيتكوين وأصول رقمية أخرى"، بالإضافة إلى "أغراض الشركة العامة".