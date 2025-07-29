ارتفعت عمليات البحث عن العملات المستقرة على غوغل إلى ذروتها وسط نمو "شبه رأسي"

تام شمس - الثلاثاء 29 يوليو 2025 05:33 مساءً - تُظهر بيانات البحث على غوغل أن الاهتمام بالعملات المستقرة قد ارتفع إلى أعلى مستوياته على الإطلاق هذا الشهر، بالتزامن مع تمرير قوانين تنظيمية جديدة، وزيادة إصدار العملات المستقرة، وارتفاع المعروض منها، بالإضافة إلى سعي المؤسسات لإطلاق نسخ رقمية مرمّزة من العملات الورقية الخاصة بها.

وكانت الذروة السابقة في عمليات البحث عن العملات المستقرة في مايو 2022، مباشرة بعد فقدان عملة (USTC) لربطها بالدولار وانهيار منظومة لونا.

وتُظهر البيانات الأحدث أن الاهتمام عاد للارتفاع في منتصف يونيو، ثم قفز مجددًا في منتصف يوليو عقب تمرير قانون "توجيه وتعزيز الابتكار الوطني للعملات المستقرة الأمريكية" (GENIUS) في 18 يوليو.

وكتب محلل الكريبتو المعروف باسم "The DeFi Investor" على منصة X:

"الناس بدأوا يدركون إمكانياتها... العملات المستقرة هي المنتج الذي يمكنه جذب أول مليار مستخدم إلى البلوكشين."

ارتفاع عمليات البحث عالميًا عن "Stablecoins" في 2025 – المصدر: Google Trends

نمو شبه رأسي في العملات المستقرة

قالت شركة إدارة الأصول الرقمية Bitwise عبر X إن "العملات المستقرة تشهد نموًا شبه رأسي" يوم الإثنين، مشيرة إلى أن القيمة السوقية للعملات المستقرة وعدد المعاملات قد بلغا مستويات قياسية هذا العام.

وعلّقت شركة SharpLink، المختصة بإدارة خزائن الإيثيريوم، بقولها:

"لا يمكنك كتابة كلمة Stablecoins من دون كلمة Parabolic (نمو رأسي)."

ووفقًا لبيانات CoinGecko، بلغت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المستقرة رقمًا قياسيًا وصل إلى 272 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 7% من إجمالي القيمة السوقية لسوق الكريبتو.

ومن هذا الإجمالي، تمثّل العملات المستقرة المرتبطة بالدولار الأمريكي ما يقارب 98%، وتتصدر Tether السوق بحصة تبلغ نحو 60%.

نمو في المعروض والمعاملات الخاصة بالعملات المستقرة. المصدر: Bitwise

تحوّل إلى ملاذ آمن من تقلبات السوق

قال نصّار الأشقر، كبير مسؤولي الاستراتيجية في بورصة CoinW، في تصريح لموقع Cointelegraph إن العملات المستقرة تزداد رواجًا باعتبارها "وسيلة تحوط من تقلبات سوق الكريبتو."

وأوضح أن هذا الطلب مدفوع بفائدتها في المدفوعات عبر الحدود، وبكونها ملاذًا آمنًا في أوقات عدم اليقين، مضيفًا:

"عدد متزايد من المؤسسات يعلن عن خطط لإطلاق عملات مستقرة خاصة بها."

وأضاف الأشقر:

"في الوقت الذي تعتمد فيه شركات كثيرة استراتيجيات احتياطي رقمية، تسعى شركات أخرى لدمج العملات المستقرة أو إطلاق نسخها الخاصة منها لتلبية اهتمام المستثمرين، مع الحفاظ على نهج أكثر أمانًا للانخراط في عالم الكريبتو."