الولايات المتحدة تسعى لمصادرة 2.4 مليون دولار من البيتكوين تم الاستيلاء عليها من مجموعة فدية

تام شمس - الثلاثاء 29 يوليو 2025 05:33 مساءً - قدمت الولايات المتحدة شكوى مدنية تطالب بمصادرة 2.4 مليون دولار من عملة البيتكوين، استولى عليها مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في دالاس، في خطوة تعزز مقترح "الاحتياطي الاستراتيجي للبيتكوين" الأميركي.

الشكوى، المقدمة إلى المحكمة الفيدرالية في المقاطعة الشمالية من تكساس يوم الخميس، تدعو إلى مصادرة 20.2 بيتكوين (BTC) تم الاستيلاء عليها من عنوان يُعتقد أنه مرتبط بعضو في مجموعة الهاكرز "كاوس" (Chaos)، المرتبطة بهجمات فدية رقمية، وفقًا لما جاء في بيان صادر عن مكتب المدعي العام الأمريكي في تكساس يوم الإثنين.

بحسب الشكوى، نفذ مكتب FBI في دالاس عملية الاستيلاء على العملات المشفرة في 15 أبريل من هذا العام، مدعيًا أنها "عائدات من نشاط غير قانوني" متعلق بهجمات فدية إلكترونية.

وإذا تمت المصادرة بنجاح، فقد تتم إضافة هذه البيتكوين إلى احتياطي البيتكوين الأمريكي، والذي أمر الرئيس دونالد ترامب بإنشائه عبر أمر تنفيذي صدر في 6 مارس، ويُنشأ من خلال العملات الرقمية المصادرة في قضايا جنائية أو مدنية.

شكوك حول حجم ما تملكه الحكومة الأمريكية من بيتكوين

تُقدّر بيانات من شركات Nansen وArkham وموقع BitcoinTreasuries.NET أن الحكومة الأمريكية تملك نحو 198,012 بيتكوين، تم الاستيلاء عليها عبر عمليات مصادرة مختلفة خلال السنوات الماضية. إلا أن طلبًا للحصول على المعلومات تقدمت به صحفية مستقلة مؤخرًا أثار تساؤلات حول صحة هذه الأرقام.

الصحفية التي تنشر على منصة X تحت اسم "L0la L33tz" قالت في 16 يوليو إنها تلقت ردًا من وزارة العدل بشأن طلب حرية المعلومات الذي قدمته في مارس، وكشف الرد أن "خدمة المارشالات الأمريكية" (USMS) تملك فقط نحو 28,988 بيتكوين.

لكنها أوضحت لاحقًا أن هذا الرقم لا يشمل العملات التي تحتفظ بها جهات تنفيذ قانون أخرى مثل إدارة مكافحة المخدرات (DEA) أو مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، ما يعني أن هناك جهات احتجاز إضافية خارج نطاق USMS.

شركة Arkham تؤكد: البيتكوين لم يُباع

شركة تحليلات البلوكشين Arkham دعمت هذا الرأي، مشيرة في منشور بتاريخ 23 يوليو إلى أن جهات حكومية أخرى، مثل وزارة العدل وFBI وDEA، تقوم أيضًا بمصادرة البيتكوين والاحتفاظ به.

ووفقًا لبيانات Arkham، فإن الحكومة الأمريكية لا تزال تحتفظ بما لا يقل عن 198,000 بيتكوين موزعة على عدة محافظ رقمية تابعة لجهات حكومية مختلفة، ولم تُحرّك هذه العملات منذ أكثر من أربعة أشهر.

مع ذلك، قالت L0la L33tz إن بعض أدوات تتبع المحافظ "لا تميز بين العملات المصادرة وتلك التي تم الحكم بمصادرتها"، مضيفة أن الوضع القانوني لبعض هذه العملات لا يزال غير محسوم.

وأضافت في منشور: "إلى العباقرة الذين يربطون أداة تتبع محافظ Arkham بحسابات الحكومة: هذه العملات ليست بالضرورة ممتلكات حكومية بعد ما يعني أنه لا يمكنهم بيعها حتى الآن."

الولايات الأمريكية تبدأ في اعتماد احتياطيات بيتكوين

أفاد موقع Bitcoin Laws بأن 30 ولاية أمريكية على الأقل طرحت مشاريع قوانين لإنشاء احتياطات استراتيجية من البيتكوين. إلا أن ثلاث ولايات فقط أريزونا، وتكساس، ونيوهامبشر أقرّت مثل هذه القوانين بحلول 29 يوليو.

أما بقية المقترحات، فقد فشلت في الحصول على دعم كافٍ من المشرّعين وتوقفت قبل أن تتجاوز المرحلة الأولى من الدراسة في اللجان التشريعية.