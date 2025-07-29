شركة ARK Invest تضيف 20 مليون دولار إلى BitMine وتُقلص استثماراتها في Coinbase وBlock وRobinhood

تام شمس - الثلاثاء 29 يوليو 2025 04:18 مساءً - زادت شركة ARK Invest، بقيادة كاثي وود، من تعرضها لشركة BitMine Immersion Technologies يوم الإثنين، حيث اشترت أسهماً بقيمة تزيد عن 20 مليون دولار عبر ثلاثة من صناديقها المتداولة النشطة (ETFs).

ووفقًا للإفصاحات اليومية من ARK، فقد استحوذ صندوق ARK Innovation (الرمز: ARKK) على 401,318 سهمًا من BitMine، بينما اشترى صندوقا ARKW وARKF عددًا بلغ 128,048 و43,487 سهمًا على التوالي، ليصل إجمالي ما أضافته الشركة إلى 572,853 سهمًا.

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان BitMine أن قيمة مقتنياتها من عملة الإيثر (ETH) تجاوزت ملياري دولار خلال 16 يومًا فقط. ويُظهر مؤشر Strategic Ether Reserves أن BitMine هي الشركة صاحبة أكبر خزانة إيثر، حيث تمتلك 566,800 عملة ETH، تليها شركة SharpLink Gaming التي تمتلك 360,800 عملة.

ويُذكر أن عملية الشراء تأتي أيضًا بعد استثمار بقيمة 182 مليون دولار في BitMine الأسبوع الماضي. وعلى الرغم من توجه ARK نحو هذه الشركة المعتمدة على خزينة الإيثر، فإن أداء سهم BitMine كان ضعيفًا، إذ هبط بنحو 27% يوم الإثنين قبل أن يقلص خسائره ويغلق على تراجع بنسبة 11.78%.

إغلاق سهم BitMine على انخفاض بنسبة 11%. المصدر: Google Finance

ARK تبيع أسهمًا في Block وCoinbase وRobinhood

قامت ARK أيضًا بتقليص مراكزها في عدة أسهم مرتبطة بالعملات الرقمية. حيث باعت ما مجموعه 186,417 سهمًا من شركة Block Inc. عبر صناديق ARKK وARKW وARKz، بقيمة تُقدّر بنحو 15 مليون دولار.

كما تم بيع 119,090 سهمًا من Robinhood من خلال صندوقي ARKW وARKF، بقيمة تقارب 12.7 مليون دولار. وفي الوقت نفسه، باع صندوق ARKW عدد 18,204 سهمًا من Coinbase، بقيمة تقترب من 7 ملايين دولار استنادًا إلى سعر إغلاق يوم الإثنين البالغ 379.49 دولارًا للسهم الواحد.

وبينما ارتفعت أسهم Robinhood بنسبة 1.83% لتغلق عند 106.77 دولارًا، تراجعت أسهم Block وCoinbase بنسبة 3.11%.

تراجع سهم Coinbase بنسبة 3%. المصدر: Google Finance

ARK تختار SOL Strategies كشريك للتحصيص على شبكة Solana

في خطوة أخرى يوم الإثنين، أعلنت ARK Invest عن شراكة مع شركة SOL Strategies الكندية لتكون المزود الحصري لخدمات التحصيص لصندوقها "Digital Assets Revolutions Fund". ويضم الصندوق مجموعة من العملات الرقمية المُختارة، وسيتم نقل عمليات التحقق (الفاليديتر) إلى بنية SOL Strategies التحتية.

وقالت لييا والد، الرئيسة التنفيذية لشركة SOL Strategies، إن شركتها تدير أكثر من 3.59 مليون عملة سولانا (SOL) عبر خمسة مدققين، ويشارك أكثر من 5,700 محفظة في هذه العمليات. وستقدّم شركة BitGo، التي تعاونت مع SOL Strategies في وقت سابق من هذا العام، الدعم للشراكة أيضًا.