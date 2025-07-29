بورصة Cboe تقدم طلبًا لإدراج صندوق ETF قائم على تحصيص Injective من Canary Capital

تام شمس - الثلاثاء 29 يوليو 2025 04:18 مساءً - قدّمت بورصة خيارات مجلس شيكاغو (Cboe) طلبًا لإدراج أسهم صندوق التداول (ETF) المقترح من شركة Canary Capital، والذي يعتمد على تحصيص عملة Injective المرمزة (INJ)، في خطوة توسّع موجة المنتجات الاستثمارية المرتبطة بالعملات المشفّرة والمنظّمة داخل الولايات المتحدة.

وجاء طلب Cboe المودَع يوم الإثنين وفق نموذج 19b-4، بعد أن قدّمت شركة الاستثمار Canary Capital طلبًا من نوع S-1 إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) في 17 يوليو بشأن صندوق قائم على تحصيص عملة Injective المُرمزة (INJ)، حسبما أفادت Cointelegraph.

يهدف الصندوق إلى جمع مكافآت التحصيص من خلال تقديم خدمات التحقق على شبكة "تحصيص معتمدة".

وفي حال الموافقة، سيكون هذا ثالث صندوق ETF يعتمد على تحصيص العملات البديلة، بعد الموافقة على صناديق ETF لعملة سولانا (SOL) المُحصصة، والإيثر (ETH) المُحصصة، في 30 يونيو الماضي.

نموذج Cboe المقدم إلى لجنة SEC. المصدر: Cboe

يأتي هذا التقديم في ظل بيئة تنظيمية أكثر دعمًا في عهد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي أبدت دعمها للابتكار في أدوات الاستثمار المعتمدة على العملات المشفّرة.

ولم تعلن لجنة SEC حتى الآن عن قبولها الرسمي لطلبات ETF المقدمة من Canary Capital وCboe. وبعد القبول، تُحدّد اللجنة مواعيد نهائية للرد الأولي، وعادةً ما تكون بين 30 و45 يومًا، أي ربما في أوائل سبتمبر.

ومع ذلك، فإن المدة الكاملة لمراجعة الطلب قد تمتد إلى 240 يومًا، مما يعني أن القرار النهائي بشأن صندوق Injective المُحصص قد لا يُتخذ قبل مارس 2026.

في قرار رئيسي صدر في مايو، أقرت لجنة SEC أن التحصيص لا يُعدّ انتهاكًا لقوانين الأوراق المالية. ووصفت أليسون مانغيرو، رئيسة سياسات التحصيص في مجلس الابتكار بالعملات المشفّرة، هذا التوجيه بأنه "خطوة كبرى إلى الأمام" لصناعة العملات الرقمية الأمريكية.

وقالت في تصريح لكوينتيليغراف: "لقد اعترفت لجنة SEC أخيرًا بما كنا نؤكده منذ زمن: التحصيص هو جزء أساسي من كيفية عمل سلاسل الكتل الحديثة، وليس عقد استثمار"، مضيفة أن "هذا الوضوح أمر بالغ الأهمية".

عملة INJ قد تستفيد من تدفقات صناديق ETF

إذا تمّت الموافقة، فسيتيح صندوق Canary Capital للمستثمرين التقليديين التعرض لرمز الحوكمة الخاص ببروتوكول Injective، مما قد يزيد من السيولة والرؤية العامة للأصل.

وقد تساعد تدفقات الاستثمار في صندوق ETF الرمزَ المميّز في استعادة ذروته السابقة البالغة 52 دولارًا، والتي سُجلت في 14 مارس 2024. ومع ذلك، لا تزال العملة متراجعة بأكثر من 71% عن أعلى مستوى لها، حيث يتم تداولها عند 15.10 دولارًا وقت كتابة هذا التقرير، وفق بيانات Cointelegraph.

الرسم البياني التاريخي لـ INJ/USD. المصدر: Cointelegraph

وفي حين شكّلت تدفقات صناديق ETF ما يقرب من 75% من الاستثمار الجديد في بيتكوين (BTC) عندما تجاوزت حاجز 50,000 دولار في فبراير 2024 بعد الموافقة على أول صناديق ETF فورية للبيتكوين في الولايات المتحدة، كانت الاستجابة السوقية لصناديق إيثر الفورية أكثر فتورًا.

زوج ETH/USD، الرسم البياني التاريخي بعد إطلاق صندوق ETH المتداول في البورصة. المصدر: Cointelegraph/TradingView

فقد انخفض سعر إيثر بأكثر من 38% خلال الأسبوعين التاليين لإطلاق صناديق ETF الفورية في يوليو 2024، حيث تراجع من 3,441 دولارًا في 23 يوليو إلى أدنى مستوى محلي عند 2,116 دولارًا في 5 أغسطس، قبل أن يبدأ بالتعافي، وفق بيانات TradingView.

وقد ساهمت عمليات الخروج من صندوق Grayscale للإيثر (ETHE) في إضافة ضغط بيعي كبير على ثاني أكبر عملة مشفّرة في العالم. وحتى الآن، سجّل الصندوق صافي تدفقات خارجة تتجاوز 4.3 مليارات دولار، ليبقى الجهة الوحيدة لإصدار صناديق إيثر ETF التي تسجّل صافيًا سلبيًا، بحسب بيانات Farside Investors.