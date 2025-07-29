بنك رأس الخيمة الوطني يُدخل عملاءه عالم العملات المشفرة عبر شراكة مع Bitpanda

أعلن بنك رأس الخيمة الوطني، أحد أقدم البنوك العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن شراكة استراتيجية مع منصة “Bitpanda” النمساوية، تتيح من خلالها لعملائه الأفراد إمكانية الوصول إلى العملات الرقمية بشكل مباشر عبر تطبيق الخدمات المصرفية التابع للبنك.

وبموجب هذه الشراكة، بات بإمكان عملاء البنك شراء وبيع ومبادلة العملات المشفرة مثل البيتكوين (BTC) والايثيريوم (ETH) والريبل (XRP) باستخدام الدرهم الإماراتي، دون الحاجة إلى تحويل العملة إلى الدولار أو اليورو، مما يُجنبهم رسوم الصرف الأجنبي المعتادة.

وأوضح البنك أن هذه الخدمة ستتوسع خلال الأشهر المقبلة لتشمل المزيد من العملات الرقمية.

تُنفّذ عمليات التداول من خلال شركة “Bitpanda Broker MENA DMCC”، التابعة لـ “Bitpanda” والخاضعة لتنظيم سلطة مركز دبي للسلع المتعددة (DMCC).

وتُعالج المعاملات مباشرة من حسابات التوفير أو الحسابات الجارية لدى البنك، ما يُلغي الحاجة لاستخدام منصات تداول خارجية.

تُعد هذه المبادرة الأولى من نوعها بين البنوك التقليدية في الإمارات، وتهدف إلى تقديم تجربة تداول رقمية ميسرة وآمنة، وفق ما أكده الرئيس التنفيذي للبنك، “رحيل أحمد”، الذي أشار إلى أن الشراكة تعكس التزام البنك بتوفير حلول مالية مبتكرة تتماشى مع تطورات السوق واحتياجات العملاء.

يُذكر أن منصة “Bitpanda” مرخصة في كل من ألمانيا والنمسا، وتتعاون مع مؤسسات مالية بارزة مثل “دويتشه بنك” و”رايفايزن بنك”، مما يعزز من موثوقية الخدمات المقدمة في إطار هذه الشراكة.

