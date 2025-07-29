صناديق ETF الايثيريوم تبتلع المعروض من الايثيريوم: تدفقات ضخمة رغم تباطؤ السوق

رغم تباطؤ وتيرة التدفقات مقارنة بالأيام السابقة، واصلت صناديق الاستثمار في الايثيريوم الأميركية شراء كميات كبيرة من العملة، متجاوزة المعروض الجديد من الايثيريوم بسبعة أضعاف يوم الاثنين.

حيث بلغ إجمالي التدفقات 65.2 مليون دولار، أي ما يعادل 17,549 ETH، مقابل إصدار يومي قدره 2571 ETH فقط.

ورأى الخبير “أنتوني ساسانو” أن هذه الأرقام تشير إلى استمرار هيمنة صناديق الاستثمار على كامل المعروض، حتى في الأيام البطيئة.

Net new ETH issuance today: ~2,571 ETH ($9.7 million).



Net inflows into the ETH ETFs today: ~17,549 ETH ($65.77 million).



The ETH ETFs bought 7x more ETH than was net issued by the network today.



Even on slow days, the ETH ETFs are gobbling up all of the supply.



Accelerate! — sassal.eth/acc 🦇🔊 (@sassal0x) July 29, 2025

أداء لافت من صناديق الاستثمار:

سجل صندوق iShares Ethereum Trust (ETHA) التابع لشركة “بلاك روك” تدفقات داخلية بقيمة 132 مليون دولار، في حين سجل صندوق FETH التابع لـ “فيديليتي” تدفقات خارجة بلغت 49.2 مليون دولار.

واحتل ETHA المرتبة السابعة عشر بين صناديق الاستثمار المتداولة الأكثر نشاطا، بحسب المحلل “إريك بالتشوناس”.

منذ 2 يوليو، لم تُسجّل أي تدفقات خارجة من صناديق الايثيريوم الفورية، بينما بلغت التدفقات الداخلة خلال 17 يوم نحو 5.2 مليار دولار، مقارنة بـ 1.4 مليار دولار فقط خلال سلسلة قياسية سابقة امتدت لـ 19 يوم بين مايو ويونيو.

رغم أن إصدار الإيثريوم لا يزال تضخمي بنسبة سنوية تبلغ 0.12%، فإن الصناديق الاستثمارية تجمعه بوتيرة تفوق المعروض.

وقد ارتفع عرض الإيثريوم الأسبوع الماضي بنحو 17,910 عملة، وهي كمية تعادل تقريبا ما اشترته الصناديق في يوم واحد.

اقرأ أيضا:

منصة بينانس تعلن عن مجموعة من التغييرات: التفاصيل

هل تتذكرون مشروع مدينة Akoin في السنغال التي يرعاها مغني الراب “أكون”: إليكم ما وصلت إليه!

