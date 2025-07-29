كوين بيس في محادثات متقدمة للاستحواذ على منصة CoinDCX الهندية

تجري كوين بيس محادثات متقدمة للاستحواذ على منصة التداول الهندية CoinDCX، في صفقة يُتوقّع أن تُقيَّم بأقل من 900 مليون دولار، بحسب تقرير لموقع “Livemint”.

وتمثل هذه الخطوة انخفاض كبير عن التقييم السابق لـ CoinDCX الذي بلغ 2.2 مليار دولار في عام 2021، ويأتي ذلك بعد أيام من اختراق أمني تعرّضت له المنصة أدى إلى سرقة عملات رقمية بقيمة 44 مليون دولار.

ووفقا لمصادر مطلعة، تعتبر كوين بيس أن الاستحواذ استثمار استراتيجي طويل الأجل في السوق الهندية، حيث سبق أن سجلت نفسها لدى وحدة الاستخبارات المالية (FIU) وتمتلك بالفعل حصص في كل من “CoinDCX” و”CoinSwitch”.

ورأى أحد المصادر أن الصفقة رهان منخفض التكلفة على إمكانات السوق الهندية إذا ما نضجت بيئة الأصول الرقمية فيها مستقبلا.

لكن في تصريح حديث، نفى “سوميت جوبتا”، الرئيس التنفيذي لـ “CoinDCX”، هذه التقارير، واصفا الحديث عن استحواذ كوين بيس بأنه مجرد شائعات.

Just got up and saw this news! 😅



Ignore the rumours! CoinDCX is “super focused” on building for India’s crypto story and not up for sale!



Will share more later but just wanted to clarify this upfront! https://t.co/4CqAf94GjT — Sumit Gupta (CoinDCX) (@smtgpt) July 29, 2025

وأكد أن شركته ملتزمة ببناء مستقبل العملات الرقمية في الهند، وليست مطروحة للبيع في الوقت الحالي.

في موازاة ذلك، تستعد كوين بيس لاستئناف خدماتها في الهند بعد توقف استمر منذ سبتمبر 2023.

وكانت قد أطلقت خدماتها لأول مرة في البلاد في أبريل 2022، لكنها علّقتها سريعا بسبب ضغوط من البنك المركزي الهندي.

وبعد تسجيلها رسميا لدى “FIU” في مارس 2025، أصبحت مؤهلة لاستئناف نشاطها، وتُجري حاليا مشاورات تنظيمية مع الجهات المختصة.

في جانب آخر، تدرس كوين بيس احتمالية دمج استثماراتها في “CoinDCX” و”CoinSwitch”، رغم أن هذا التوجه لم يُحسم بعد.

ووفقا لتصريحات من “آشيش سينغال”، المؤسس المشارك لـ “CoinSwitch”، لا توجد محادثات نشطة حاليا بهذا الشأن.

من جهة أخرى، تسعى “CoinDCX” إلى ترميم ثقة المستخدمين بعد تعرضها لاختراق إلكتروني كبير في 19 يوليو.

استهدف الهجوم حساب داخلي يُستخدم لتوفير السيولة، وأسفر عن خسائر تقدر بـ 44 مليون دولار.

وأشارت التحقيقات إلى ارتباط العملية بمجموعة لازاروس الكورية الشمالية.

وأطلقت “CoinDCX” لاحقا برنامج مكافآت قد يصل إلى 11 مليون دولار لمن يُساهم في استرداد الأصول المسروقة.

