منصة بينانس تعلن عن مجموعة من التغييرات: التفاصيل

أعلنت منصة بينانس عن سلسلة من التحديثات شملت توسيع خيارات التداول ودعم أصول جديدة، مما أثّر بشكل متفاوت على أسعار عدد من العملات الرقمية.

ابتداء من اليوم 29 يوليو، ستدرج بينانس أزواج تداول جديدة على منصة التداول الفوري (Spot)، تشمل كل من:

CVX/USDC وFUN/USDC وLISTA/USDC

مع إتاحة دعم هذه الأزواج أيضا ضمن خدمات بوتات التداول، إلى جانب أزواج إضافية مثل:

BCH/USDC وSPK/USDC.

إلا أن توفر هذه الخدمات سيبقى خاضع للقيود الجغرافية، حيث يُستثنى المستخدمون في دول مثل الولايات المتحدة وكندا وكوبا وهولندا وإيران.

عادة ما يؤدي إدراج العملات في بينانس إلى تحسين أدائها نتيجة زيادة السيولة.

وقد انعكس هذا على أداء عملة Lista DAO (LISTA)، التي سجلت ارتفاع يومي بنسبة 22% لتصل إلى 0.35 دولار.

في المقابل، سجلت عملات رقمية أخرى تراجع ملحوظ، حيث انخفض سعر العملة الرقمية CVX بنسبة 8%، وSPK بنسبة 6%، وFUN بنسبة 2%.

وفي سياق دعم الإقراض، أضافت المنصة مؤخرا مجموعة من الأصول الجديدة إلى خدمة قروض بينانس، من بينها TRUMP وS وPNUT وVIRTUAL وSSV وHOME وRESOLV.

رغم ذلك، شهدت بعض هذه العملات انخفاضا في القيمة عقب الإعلان مباشرة، حيث تراجع سعر العملة الرقمية RESOLV بنسبة 13% في يوم واحد.

كما أدرجت المنصة لاحقا أصول NEWT وSAHARA ضمن برنامج القروض الخاص بكبار الشخصيات، لتُسجّل هي الأخرى انخفاض بعد الإعلان.

وفي خطوة إضافية الأسبوع الماضي، أزالت بينانس تصنيف “Seeds” عن عدد من عملات الميم مثل BONK وPEPE وPENGU، وهو تصنيف يشير عادة إلى مشاريع حديثة أو عالية المخاطر، مما قد يؤثر على انطباع المستثمرين تجاهها.

اقرأ أيضا:

هل تتذكرون مشروع مدينة Akoin في السنغال التي يرعاها مغني الراب “أكون”: إليكم ما وصلت إليه!

سعر العملة الرقمية BNB يسجل أعلى مستوى تاريخي والمحللون يتوقعون وصولها إلى مستوى 2000 دولار

