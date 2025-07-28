الرئيس التنفيذي لشركة Eigen Labs: إنجاز محوري يُقلّص من تنازلات قابلية التوسع

تام شمس - الاثنين 28 يوليو 2025 01:51 مساءً - خطت منصة Eigenlayer خطوة مهمة نحو توسيع البنية التحتية اللامركزية من خلال طرح ميزة التحقق عبر السلاسل، والتي تتيح تشغيل الخدمات اللامركزية على شبكات الطبقة الثانية مع الحفاظ على مستوى الأمان الذي توفره شبكة إيثريوم.

فقد أعلنت Eigenlayer، يوم الخميس، عن ميزة بروتوكول جديدة تتيح لما يُعرف بالخدمات المُتحقَّق منها بنشاط (AVS) العمل على شبكات الطبقة الثانية إلى جانب شبكة إيثريوم. وقد تم إطلاق الميزة الجديدة من قبل شركة Eigen Labs على شبكة Sepolia التجريبية عبر شبكة Base.

وقال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Eigen Labs، سريرام كانان، لموقع Cointelegraph إن هذا التحديث يُمثّل "إنجازًا محوريًا" في خارطة طريق الشركة. وأوضح أن هذه الميزة أُطلقت أولًا على شبكة Base Sepolia، لكن يجري العمل حاليًا لدعم سلاسل بلوكتشين إضافية، مع خطط لإطلاقها على الشبكات الرئيسية في الربع الثالث من عام 2025.

الرئيس التنفيذي يوضح رؤية Eigen Labs متعددة السلاسل

قال كانان لـCointelegraph إن الميزة الجديدة تُمكّن EigenCloud من تنفيذ مهمتها في توسيع البنية التحتية القابلة للتحقق في كل مكان. وأشار إلى أن هذا الهدف يتطلب أن تتوافق خدمات AVS مع مطوري التطبيقات عبر العديد من الشبكات، وليس فقط شبكة إيثريوم الرئيسية.

وأضاف: "حتى الآن، كان على خدمات AVS الاختيار بين الاستفادة من أمان شبكة إيثريوم أو التوسع إلى بيئات أسرع وأقل تكلفة. ومع ميزة التحقق عبر السلاسل، لم يعد هناك حاجة لهذا الخيار الصعب".

ويضمن النظام أن الخدمات اللامركزية المُنشأة على سلاسل بلوكتشين أخرى تستفيد من الأمان الجماعي الذي توفره EigenLayer. حيث يتم مزامنة بيانات المدققين — مثل أوزان الرهن التشاركي، وتكوينات المشغّلين، وعقوبات الاقتطاع (slashing) تلقائيًا عبر جميع السلاسل المدعومة.

ويُقصد بـ"الاقتطاع" فرض عقوبات على المدققين الذين يتصرفون بسوء نية، في حين تشير "أوزان الرهن" إلى كمية العملات الرقمية التي يضعها المدقق كضمان.

ترقيات البنية التحتية في شبكات البلوكتشين

يأتي هذا التحديث من Eigenlayer في وقت تشهد فيه شبكات البلوكتشين جهودًا متزايدة لتعزيز قدراتها التقنية.

ففي نفس اليوم، أطلقت شبكة Build on Bitcoin، وهي بلوكتشين هجينة، تحديثًا تقنيًا جديدًا يقربها من الحصول على علامة اللامركزية الكاملة على منصة L2Beat. حيث قامت الشبكة بتنفيذ إثباتات الغش عبر تقنية المعرفة الصفرية (ZK) ضمن إطار عمل اللفائف المتفائلة (optimistic rollup).

وفي سياق موازٍ، حدّدت مؤسسة إيثريوم جدولًا زمنيًا لتنفيذ تقنية zkEVM على الشبكة الرئيسية خلال عام واحد. وفي 10 يوليو، وضعت المؤسسة خارطة طريق تهدف إلى استبدال آلية تنفيذ الكتل التقليدية بإثباتات ZK.