فقاعة البيتكوين قد تُضاهي جنون الدوت كوم برأسمال مؤسساتي ضخم!

يتوقع محللون ومستخدمون مخضرمون في سوق العملات المشفرة، مثل “American HODL”، أن البيتكوين تقف على أعتاب موجة صعود غير مسبوقة، تقودها تدفقات مؤسساتية قد تصل إلى 11 تريليون دولار، ما يعيد للأذهان فقاعة الدوت كوم مطلع الألفية.

سجّلت البيتكوين هذا الشهر أعلى مستوى لها على الإطلاق متجاوزة 120 ألف دولار، بقيمة سوقية بلغت 2.4 تريليون دولار، دون ضجيج تجزئة معتاد، بل عبر تراكم بطيء من شركات كبرى مثل “ستراتيجي” و”ترامب ميديا”، التي بدأت بإدراج البيتكوين في ميزانياتها كتحوط طويل الأجل.

في الخلفية، تزداد المخاوف من تراجع مكانة الدولار كأصل احتياطي عالمي، وسط ارتفاع الفوائد وتضخم الديون الأمريكية.

وقد حذر كل من “جيمي ديمون” و”لاري فينك” من هذا التهديد، مشيرين إلى إمكانية صعود البيتكوين كبديل رقمي.

إضافة إلى ذلك، فإن احتمالات خفض أسعار الفائدة مجددا بحلول 2026 قد تُعيد السيولة للأسواق، ما يشجّع على المخاطرة ويدفع الأصول مثل البيتكوين إلى مستويات جديدة، كما حدث بعد أزمة كورونا.

بورصة “سوان بيتكوين” توقعت أن تبدأ المؤسسات الكبرى، التي لا تزال تتهيأ للدخول، بضخ رؤوس أموال ضخمة تدريجيا.

وإذا تزامنت مشتريات تلك الكيانات، فقد تتكرر عدوى سردية شبيهة بزمن بداية الإنترنت، حين سعت كل شركة إلى قصة رقمية للبقاء.

الآن، قد تسعى كل شركة إلى استراتيجية بيتكوين.

وفقا لهذا السيناريو، ليس من المستبعد أن تصل عملة البيتكوين إلى مليون دولار أو أكثر خلال السنوات القليلة المقبلة، في فقاعة محتملة قد تكون الأضخم في تاريخ الأسواق المالية.

