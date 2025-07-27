منصة Pump.fun تحضر لاطلاق برنامج تحفيزي بعملة PUMP

تستعد منصة “Pump.fun”، المتخصصة في إطلاق عملات الميم، لإطلاق برنامج تحفيزي يُكافئ المستخدمين بعملات رقمية “PUMP”، في محاولة لاستعادة حصتها السوقية المتراجعة لصالح منصة “LetsBONK”.

ويستند هذا التوجه إلى تحديثات جديدة في حزمة أدوات التطوير (SDK) الخاصة بالمنصة، رصدها الباحث Dumpster” DAO”، وتشير إلى إضافة وظائف إدارية لتحديد معايير المكافآت وتتبع أحجام التداول وتوزيع المكافآت.

ورغم أن إجمالي المكافآت لم يُعلن رسميا بعد، فقد كشفت ملفات اختبار داخل (SDK) عن إمكانية تخصيص ما يصل إلى مليار عملة PUMP يوميا، وهي أرقام يُرجح أنها مؤقتة أو للاختبار.

أشارت “Dumpster DAO” إلى أن البرنامج المُقترح مبني على دورة مدتها 30 يوما، ومن المرجح أن يخضع للتعديل أو التمديد بناء على نتائج الأداء، مع التأكيد على أن البرنامج لم يُفعّل رسميا حتى الآن.

تأتي هذه التحركات في ظل تراجع حاد في نشاط Pump.fun، نتيجة صعود منصة LetsBONK، التي تركز على نظام BONK البيئي على شبكة Solana. وبحسب بيانات Dune Analytics، فقد تجاوزت LetsBONK نظيرتها Pump.fun منذ 5 يوليو، لتستحوذ على نحو 84% من السوق، مقارنة بـ 12% فقط لـ Pump.fun، بحلول 25 يوليو.

