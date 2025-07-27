تراجع قيمة البيتكوين مع توجه المستثمرين نحو تحويل رؤوس أموالهم إلى الإيثيريوم والعملات البديلة

تراجعت قيمة البيتكوين مؤخرا وسط تحول واضح في اهتمام المستثمرين نحو الإيثيريوم والعملات البديلة، وفقا لتقرير حديث صادر عن “CryptoQuant”.

ويُظهر هذا التحول أن السوق قد يكون في بدايات ما يُعرف بموسم العملات الرقمية البديلة، حيث تتفوق العملات الرقمية الأخرى على البيتكوين في الأداء والعائد.

خلال معظم فترات الصعود السابقة، كان أداء الإيثيريوم أقل من البيتكوين، إلا أن الوضع بدأ يتغير.

فقد ارتفعت نسبة سعر الايثيريوم مقابل البيتكوين من 0.018 إلى 0.031، وهو أعلى مستوى منذ يناير الماضي.

ويُعزى هذا التحول إلى انخفاض مؤشر القيمة السوقية إلى القيمة المحققة (MVRV) للإيثيريوم مقابل البيتكوين إلى مستويات متدنية للغاية في أبريل، قبل أن يبدأ في التعافي، متجاوزا بذلك أداء البيتكوين بنسبة 72%.

كما أظهرت البيانات أن حجم التداول الفوري للإيثيريوم تفوق على نظيره في البيتكوين للمرة الأولى منذ أكثر من عام، حيث بلغ 25.7 مليار دولار مقابل 24.4 مليار دولار للبيتكوين خلال الأسبوع الماضي.

وارتفع إجمالي حجم تداول العملات البديلة إلى 67 مليار دولار في 17 يوليو، وهو أعلى مستوى منذ مارس، ما يعكس اهتمام متزايد بهذه الأصول من قبل المستثمرين.

في جانب الاستثمار المؤسسي، يتزايد تدفق رؤوس الأموال إلى صناديق الإيثيريوم المتداولة في البورصة الأمريكية بوتيرة أسرع من صناديق البيتكوين.

حيث ارتفعت نسبة حيازة هذه الصناديق من 0.05 إلى 0.12، مما يدل على تفضيل متزايد للإيثيريوم في محافظ المستثمرين.

من ناحية أخرى، انخفض معدل تدفقات التداول بين الإيثيريوم والبيتكوين، وهو مؤشر على ضغوط البيع، إلى أدنى مستوى له منذ عام 2020، قبل أن يعاود الارتفاع دون أن يبلغ مستوياته السابقة.

هذا الانخفاض النسبي في ضغوط البيع على الإيثيريوم يعزز التوقعات باستمراره في التفوق على البيتكوين خلال الفترة المقبلة.

