الغموض يكتنف صفقة 80,000 بيتكوين: هل هو اختراق قديم عاد للواجهة؟

اختتمت شركة “Galaxy” عملية بيع ضخمة لـ80,000 بيتكوين، تُقدّر قيمتها بأكثر من 9.4 مليار دولار، عبر صفقات خارج البورصة (OTC)، في صفقة وُصفت بأنها من الأكبر والأكثر إثارة للجدل في تاريخ سوق العملات الرقمية.

لكن ما زاد من تعقيد المشهد هو الكشف المحتمل عن أن هذه العملات قد تكون مرتبطة باختراق أمني وقع قبل أكثر من عقد.

وأثار الرئيس التنفيذي لشركة “CryptoQuant”، جدل واسع بإعلانه أن هذه الحصة من البيتكوين تعود على الأرجح إلى محافظ رقمية كانت خاضعة لمنصة “MyBitcoin” التي تعرّضت لاختراق في عام 2011.

وأشار إلى أن العناوين التي خرجت منها الأموال كانت خاملة منذ أبريل 2011، أي قبل شهرين من إعلان المنصة تعرضها للاختراق، ما يعزز فرضية أن هذه الأصول قد تكون ضمن أرصدة مسروقة.

من جهة أخرى، ورغم ارتباط المحافظ بمنصة “MyBitcoin”، فإن هوية الشخص أو الكيان الذي نقل هذه الأموال لا تزال مجهولة. ووفقا لتصريحات “Galaxy”، فإن الطرف البائع وُصف بأنه مستثمر من عصر ساتوشي، في إشارة إلى المستخدمين الأوائل الذين دخلوا سوق البيتكوين في سنواته الأولى، دون تقديم تفاصيل إضافية حول خلفية المالك.

وقد يكون المالك المزعوم للمنصة، المعروف باسم “توم ويليامز”، على صلة مباشرة بهذه التحركات، حيث كان قد أعلن في أغسطس 2011 عن بدء إجراءات المعالجة بعد حادثة الاختراق التي نُسبت حينها إلى مجموعة “Hack Canada”.

يُذكر أن حجم الخسائر المعلن عنها وقتها بلغ نحو 72,000 دولار، ما يعني أن قيمة الأصول تضاعفت بأكثر من 130,000 مرة عند بيعها حاليا.

ورغم ضخامة الصفقة والغموض المحيط بمصدر العملات، لم يظهر أثر كبير على حركة سعر البيتكوين، حيث واصل الأصل استقراره عند مستويات مرتفعة، مسجلا ارتفاع طفيف بنسبة 1.2% خلال 24 ساعة الأخيرة ليصل إلى 117,686 دولار، وتقترب القيمة السوقية للعملة من 2.35 تريليون دولار.

من جهة أخرى، لم يُعرف ما إذا كانت شركة Galaxy قد أجرت تحقيق كامل في الخلفية القانونية للمحافظ قبل تنفيذ الصفقة.

وأثار “كي يونغ جو” تساؤلات حول احتمالية غياب إجراءات العناية الواجبة اللازمة للتأكد من عدم ارتباط الأصول بأنشطة إجرامية سابقة.

