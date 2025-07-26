- 1/2
- 2/2
أعلنت شركة “The Smarter Web” البريطانية عن شراء 225 بيتكوين إضافي بمتوسط سعر 87,096 جنيه إسترليني لكل عملة، ما يرفع إجمالي حيازاتها إلى 1825 بيتكوين.
ووفقا للشركة، بلغ العائد السنوي على استثماراتها في العملة الرقمية البيتكوين 43,787%.
يأتي هذا التحرك في إطار خطة استراتيجية طويلة الأجل تمتد لعشر سنوات، تهدف إلى دمج البيتكوين ضمن البنية المالية للشركة وتعزيز موقعها ضمن الاقتصاد الرقمي الناشئ.
اقرأ أيضا:
مدينة ريو دي جانيرو تستعد لقبول العملات المشفرة في السياحة بعد الشراكة مع Bybit وTether
نقل أكثر من 271 مليون ADA من منصة كوين بيس إلى محافظ مجهولة: التفاصيل
كانت هذه تفاصيل خبر شركة “The Smarter Web” البريطانية تُضيف 225 بيتكوين إلى محفظتها وتحقق عائد يتجاوز 43% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المشفرين العرب وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.