شركة "The Smarter Web" البريطانية تُضيف 225 بيتكوين إلى محفظتها وتحقق عائد يتجاوز 43%

أعلنت شركة “The Smarter Web” البريطانية عن شراء 225 بيتكوين إضافي بمتوسط سعر 87,096 جنيه إسترليني لكل عملة، ما يرفع إجمالي حيازاتها إلى 1825 بيتكوين.

ووفقا للشركة، بلغ العائد السنوي على استثماراتها في العملة الرقمية البيتكوين 43,787%.

يأتي هذا التحرك في إطار خطة استراتيجية طويلة الأجل تمتد لعشر سنوات، تهدف إلى دمج البيتكوين ضمن البنية المالية للشركة وتعزيز موقعها ضمن الاقتصاد الرقمي الناشئ.

