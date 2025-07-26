نقل أكثر من 271 مليون ADA من منصة كوين بيس إلى محافظ مجهولة: التفاصيل

شهدت شبكة كاردانو نشاط غير اعتيادي في حركة الحيتان خلال الساعات 24 الماضية، حيث سجلت منصة “Whale Alert” ثماني معاملات كبيرة لنقل عملات ADA بين محافظ ومنصات تداول، أبرزها تحويل 271,092,516 ADA من منصة كوين بيس إلى محافظ مجهولة، أي ما يعادل نحو 218 مليون دولار.

وقد توزعت هذه الكمية على أربع معاملات منفصلة جاءت كالتالي:

64,782,157 ADA (52.37 مليون دولار)

68,784,376 ADA (55.59 مليون دولار)

68,792,947 ADA (55.60 مليون دولار)

68,733,036 ADA (55.55 مليون دولار)

هذه التحركات قد تشير إلى نقل الأصول إلى محافظ باردة للتخزين طويل الأجل، ما يُفسّر على أنه ثقة متزايدة من كبار المستثمرين في مستقبل العملة، أو ربما توجيه للأصول نحو استخدامات على الشبكة مثل مجمعات الإيداع أو بروتوكولات التمويل اللامركزي ضمن منظومة كاردانو.

وفي المقابل، سُجّل أيضا تدفّق عكسي نحو كوين بيس، حيث تم إرسال 280,525,113 ADA من محافظ مجهولة إلى المنصة عبر أربع معاملات، بمبالغ متقاربة تتراوح بين 70 و70.2 مليون ADA في كل منها، بإجمالي يناهز 223 مليون دولار.

حتى لحظة النشر، لم تُحدّد العلاقة الدقيقة بين هذه التحويلات المتقابلة، إلا أن نشاط الحيتان بهذا الحجم يُعد مؤشر على اهتمام متزايد قد يكون مؤسساتي، في ظل تطورات مستمرة في النظام البيئي لكاردانو.

تجدر الإشارة إلى أن كاردانو أصدرت هذا الأسبوع النسخة 10.5.1 من عقد كاردانو، والتي تشمل تحسينات في الأداء والاستقرار.

