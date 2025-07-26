أسبوع متقلب في سوق العملات المشفرة: تقدم الايثيريوم وتراجع البيتكوين وBNB تُسجل رقم قياسي

شهد سوق العملات الرقمية أسبوع حافل بالتقلّبات، تميز بتراجع في زخم البيتكوين مقابل صعود ملحوظ في أداء عدد من العملات الرقمية البديلة، وعلى رأسها الايثيريوم وBNB.

بعد أن تجاوز سعر البيتكوين مستوى 123,000 دولار لفترة وجيزة في مطلع الأسبوع، تراجع سعر العملة سريعا بنحو 7000 دولار، ودخلت العملة في مسار عرضي ضيق النطاق بين 117,000 و120,000 دولار، وسط محاولات اختراق فاشلة.

وأدى خبر بيع شركة Galaxy Digital لما يقارب 1.5 مليار دولار من البيتكوين إلى كسر الحاجز النفسي 115,000 دولار، لتتراجع العملة إلى أدنى مستوياتها منذ أسبوعين، قبل أن تحاول التعافي إلى ما فوق 116,000 دولار.

على مدار الأسبوع، خسر سعر البيتكوين نحو 2.6%.

في المقابل، أظهرت العملات الرقمية البديلة أداء أقوى.

صعدت عملة بينانس إلى ذروة تاريخية جديدة عند أكثر من 800 دولار قبل أن تتراجع قليلا، بينما ارتفعت عملة الإيثيريوم مدفوعة بتدفقات قوية على صناديقها المتداولة في البورصة، وسجّلت مكاسب أسبوعية بنسبة 1.2% لتستقر حاليا بالقرب من 3700 دولار.

عملات أخرى مثل LTC وENA وCRO حققت مكاسب لافتة، بينما شهدت XRP وXLM وHBAR وPEPE وAAVE تصحيحات قوية تجاوزت 10% خلال أسبوع.

بيانات السوق الحالية:

القيمة السوقية الكلية: 3.95 تريليون دولار

تقلبات 24 ساعة: 265 مليار دولار

هيمنة البيتكوين: 59.4%

البيتكوين: 118,170 دولار (+2%)

الايثيريوم: 3754 دولار (+1.2%)

XRP: سعر 3 دولار (+3%)

