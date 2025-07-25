مدينة ريو دي جانيرو تستعد لقبول العملات المشفرة في السياحة بعد الشراكة مع Bybit وTether

في خطوة تهدف إلى تعزيز تبني العملات المشفرة في البرازيل، أعلنت منصة التداول العالمية “Bybit” عن شراكة استراتيجية مع Tether، المُصدّر الرائد للعملة الرقمية المستقرة USDT.

وتُعد “Bybit” ثاني أكبر منصة من حيث حجم التداول، فيما تتجاوز القيمة السوقية لـ Tether حاجز 114 مليار دولار.

نحو وجهة سياحية صديقة للعملات الرقمية:

تركز الشراكة على دمج المدفوعات بالعملات المشفرة في قطاع السياحة بمدينة ريو دي جانيرو.

🚀 Big news! Bybit & Tether are teaming up to boost crypto adoption in Brazil 🇧🇷.



Get ready for easier access, more innovation, and a stronger crypto future in Latin America! 💥💰 #Crypto #Bybit #Tether #Brazil #CryptoAdoption #CryptoNews #Investing pic.twitter.com/4HBiWMVobS — Crypto News Hunters 🎯 (@CryptoNewsHntrs) July 25, 2025

وتُجري الشركتان حاليا محادثات مع هيئة السياحة المحلية لاعتماد العملات الرقمية كوسيلة للدفع أمام السياح مثل خدمات الجولات، والتسوق، والمطاعم، مع تقديم حوافز مثل خصومات ومكافآت بـ USDT.

تهدف هذه المبادرة إلى ترسيخ مكانة مدينة “ريو” كوجهة جاذبة لمستخدمي العملات الرقمية.

تأتي هذه الخطوة في سياق اهتمام متزايد بالعملات المستقرة في البرازيل، حيث كشف “غابرييل غاليبولو”، مدير البنك المركزي، أن نحو 90% من تعاملات العملات المشفرة في البلاد تشمل عملات رقمية مستقرة، خصوصا في المدفوعات العابرة للحدود، وهو ما يثير تحديات تنظيمية وضريبية متنامية.

دعما لهذا التوجه، عززت “Bybit” وجودها في السوق البرازيلية بتعيين مدير محلي، وتقديم خدمات مثل “Bybit Pay” و”Bybit Card”، لربط النظام المالي التقليدي بعالم العملات الرقمية.

كما أطلقت الشركة منصة “Bybit TradFi”، التي تتيح للمستخدمين تداول الأصول التقليدية مثل الذهب والعملات والمؤشرات، إلى جانب العملات المشفرة، على منصة واحدة.

تستهدف هذه الخدمة كلا من المستثمرين الأفراد والمؤسسات، وتخضع للرقابة التنظيمية بالتعاون مع الجهات المختصة.

