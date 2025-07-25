هل اكتفى سعر البيتكوين من التراجع أم مازال هناك المزيد من الهبوط؟

يرى “جاستن سبيتلر”، كبير المتداولين في شركة “RiskHedge“، أن سعر البيتكوين لم يصل بعد إلى أدنى مستوياته، محذرا من احتمال استمرار التصحيح على المدى القصير.

جاء هذا التقييم بعد أن تراجع سعر العملة إلى 114,518 دولار اليوم الجمعة، قبل أن يتعافى جزئيا ليستقر فوق مستوى 116,000 دولار.

هذا الانخفاض يأتي بعد أقل من أسبوعين من تسجيل البيتكوين لأعلى مستوى تاريخي له عند 118,972 دولار في 14 يوليو، ما يسلط الضوء على حدة التصحيح الحالي.

ويُرجّح “سبيتلر” أن السعر قد يعيد اختبار منطقة 113,000 دولار، وربما ينخفض قليلا دونها، لكنه استبعد في الوقت نفسه سيناريو حدوث تراجع حاد في المدى القريب، مستندا إلى حداثة الاختراق الصعودي الأخير.

وعلى الرغم من الهبوط، يرى “سبيتلر” أن السوق لا تزال تُظهر بعض إشارات التماسك، خاصة مع صمود العملات الرقمية البديلة.

هذا ما أكده أيضا “كريس بورنيسك”، الشريك في “Placeholder“، مشيرا إلى أن الخوف لا يهيمن على السوق، وهو ما تعكسه القوة النسبية في أداء الأصول البديلة خلال هذا التصحيح.

ارتفع زوج ETH/BTC بنحو 1%، فيما تجاوزت الإيثيريوم حاجز 3700 دولار خلال يوم الجمعة، مما يعكس بقاء شهية المخاطرة في مستويات مقبولة.

في المقابل، بلغ حجم الاهتمام المفتوح (OI) في عقود البيتكوين مستوى قياسي عند 44.5 مليار دولار، ما قد يُمهّد لتحرك سعري كبير في الفترة المقبلة، إذ غالبا ما يتبع هذا النوع من الارتفاعات تقلبات مرتفعة في السوق.

