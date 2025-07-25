تراجع سعر البيتكوين إلى أدنى مستوى له في أسبوعين: محللون يتوقعون إعادة اختبار مستوى 110,000 دولار

تراجع سعر البيتكوين بنسبة تقارب 3% خلال 24 ساعة، ليصل إلى نحو 115,376 دولار، مسجلا أدنى مستوى له في أسبوعين، بعد أن لامس ذروة قريبة من 119,291 دولار في 24 يوليو.

هذا الانخفاض الحاد يأتي وسط تباطؤ الزخم في السوق، ويُعزى بشكل أساسي إلى عمليات بيع من كبار حاملي العملة، لا سيما شركة “Galaxy Digital” التي حوّلت نحو 30,000 بيتكوين إلى منصات التداول المركزية، بقيمة تتجاوز 1.15 مليار دولار.

على الرغم من هذه التحركات، لا تزال “جالاكسي” تحتفظ بأكثر من 18,500 بيتكوين، تُقدر قيمتها بأكثر من 2.1 مليار دولار.

تشير تقديرات “Timechainindex” إلى أن الشركة قامت بتصفية ما يصل إلى 8 مليار دولار من محافظ قديمة خلال الأسبوع الماضي، ما أثار مخاوف من ضغوط بيعية إضافية في الأجل القريب.

في تعليق على التراجع، أوضح “فالنتين فورنييه”، كبير المحللين في شركة “BRN”، أن السوق يمر بمرحلة تهدئة بعد موجة صعود قوية، مشيرا إلى تراجع تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة وضعف الزخم العام.

ولفت إلى احتمال هبوط السعر نحو منطقة الدعم عند 110,000 دولار في حال استمر الضغط البيعي.

أما على صعيد السوق العام، فقد انعكس التراجع على معظم العملات البديلة، حيث سجلت أصول مثل XRP وSolana وDogecoin خسائر محدودة.

في المقابل، تميزت الايثيريوم بارتفاع بنسبة 2% لتصل إلى 3722 دولار.

يرى “دين تشين”، محلل في “Bitunix”، أن ما يحدث يمثل حركة جني أرباح طبيعية بعد ارتفاع ممتد، مؤكدا أن الأسواق لا تزال مدعومة هيكليا فوق مستويات رئيسية.

وأضاف أن الانخفاض لا يُعد انهيار، بل يشير إلى مرحلة توطيد قد تعقبها موجة تراكم جديدة مع انقشاع حالة عدم اليقين.

