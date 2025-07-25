روبرت كيوساكي يُحذّر: يجب امتلاك البيتكوين فعليا لا صناديق ETF البيتكوين

في ظل الإقبال المتزايد على صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) الخاصة بعملة البيتكوين، والتي جذبت مليارات الدولارات مؤخرا، يُعرب الخبير المالي “روبرت كيوساكي” عن تحفظه تجاه هذه الأداة الاستثمارية، معتبرا أنها مخصصة فقط للمستثمر العادي، وليست الخيار الأمثل لمن يسعى لبناء ثروة حقيقية.

في تغريدة حديثة، دعا “كيوساكي” إلى امتلاك البيتكوين بشكل مباشر، محذرا من الاكتفاء بما وصفه بالبيتكوين الورقي عبر صناديق الاستثمار.

ورغم إقراره بأن هذه الصناديق تُسهّل الدخول إلى السوق، إلا أنه شدّد على أهمية فهم الفرق بين امتلاك أصل حقيقي وامتلاك ورقة تمثله فقط.

شبّه مؤلف كتاب “الأب الغني والأب الفقير” الاستثمار في الصناديق الورقية باقتناء صورة لسلاح بدلا من امتلاك سلاح فعلي، مؤكدا أن هذا النوع من الأصول لا يوفر الحماية الحقيقية في أوقات الأزمات.

وأوضح أن التمييز بين الأصول الفعلية والأدوات المالية هو ما يصنع الفرق بين المستثمر العادي والمستثمر الذكي.

هذا ويُواصل “كيوساكي” دفاعه عن البيتكوين والذهب والفضة، معتبرا إياها أدوات النجاة في مواجهة ما يصفه بانهيار محتمل للنظام المالي القائم على الدولار

ويؤمن بأن من يحتفظون بالأصول الورقية سيتعرضون للإفلاس، بينما سينجو من يمتلكون الأصول الحقيقية.

وكان كيوساكي قد صرّح في وقت سابق أن البيتكوين “سهّل الثراء على الجميع”، لأنه يخضع – على حد قوله – لأهم قانونين في عالم المال، بينما يُبقي الجهل المالي كثيرين في دائرة الفقر.

ويتوقع أن تصل قيمة البيتكوين في النهاية إلى مليون دولار، مؤكدا عزمه على مواصلة الشراء حتى في حال ارتفاع السعر، تفاديا للندم لاحقا.

