تداول سولانا يشير إلى إعادة اختبار فني محتمل تزامنا مع ظهور مؤشرات إيجابية

يتداول سعر سولانا (SOL) حاليا عند 180 دولار بعد تراجع طفيف تجاوز 2% خلال اليوم، بينما لا يزال يحافظ على مكاسب محدودة على مدار الأسبوع.

على الرسم البياني اليومي، أعاد السعر اختبار قمة مثلث صاعد تشكل منذ مارس، ما يُعد منطقة دعم فني محتملة، وفقا للمحلل “جوناثان كارتر”.

Solana is retesting the upper border of an ascending triangle pattern on the daily chart🔍



A successful bounce could confirm the bullish breakout and drive the price toward targets at $205, $225, and $268🎯 pic.twitter.com/aNCiKRegDx — Jonathan Carter (@JohncyCrypto) July 25, 2025

يرى “كارتر” أن نجاح هذا الارتداد قد يُعزز الاتجاه الصعودي، مع أهداف سعرية تمتد إلى 205 و225 و268 دولار، تماشيا مع الارتفاع المُقاس من المثلث.

يُظهر النموذج السعري ضغط متواصل باتجاه مستوى المقاومة الرئيسي عند 180 دولار، ما يُبقي احتمالية استمرار الصعود قائمة في حال ثبات الدعم.

في هذا السياق، تُعد المستويات السعرية عند 205 و225 و268 دولار محطات فنية هامة، فيما لا تُصبح المقاومة الأكبر قرب 295 دولار محل اهتمام إلا بعد تجاوز واضح للقمة السابقة.

من ناحية أخرى، تدعم بيانات الشبكة هذا النطاق السعري؛ حيث تم شراء أكثر من 8 مليون SOL سابقا بالقرب من 190 دولار، ما قد يُشكل منطقة دعم قوية في حال عودة السعر إلى هذا المستوى.

كذلك، تشير البيانات إلى انخفاض عدد البائعين فوق هذا النطاق، مما يُقلل من ضغوط البيع المحتملة.

بالنسبة إلى المؤشرات الفنية، يقترب مؤشر القوة النسبية (RSI) من 70، مما يعكس امتداد صعودي محدود دون دلالات على انعكاس وشيك.

قد يكون التماسك المؤقت طبيعيا في مثل هذا السياق.

في تطورات أخرى، أشار المحلل علي إلى أن أداة “TD Sequential” تُصدر إشارة شراء جديدة لـ SOL، بالتزامن مع ترقية شبكة سولانا التي ستزيد سعة الكتلة بنسبة 66%، من 60 إلى 100 مليون وحدة حوسبة.

كما أعلنت “MetaMask” عن شراكة مع “Transak” لدعم سولانا بشكل مباشر، ما يُعد خطوة توسع رئيسية خارج نطاق الايثيريوم، ويسمح بشراء SOL بالعملات الورقية مباشرة عبر المحفظة.

