شركة Strategy توسّع عرض الأسهم الممتازة إلى 2 مليار دولار وسط موجة صعود تقودها بيتكوين

تام شمس - الجمعة 25 يوليو 2025 01:45 مساءً - قامت شركة Strategy، التي تحوّلت من شركة استخبارات أعمال إلى أكبر خزينة بيتكوين مؤسسية، برفع قيمة عرض الأسهم الممتازة من 500 مليون دولار إلى 2 مليار دولار، وفقًا لما أفاد به تقرير صادر عن بلومبيرغ، وذلك ضمن مساعيها المستمرة لجمع رأس مال إضافي لشراء المزيد من عملات البيتكوين.

وبحسب التقرير، تم تسعير أسهم "الفئة A الممتدة والدائمة" عند 90 دولارًا للسهم الواحد ظهر يوم الخميس بالتوقيت الشرقي، وتحمل توزيعات أرباح أولية بنسبة 9%.

ويأتي هذا التحديث بعد أيام فقط من الكشف عن بيع الأسهم الممتازة لأول مرة، والذي كان من المتوقع حينها أن يتراوح بين 90 و95 دولارًا للسهم. وكما أفاد موقع Cointelegraph، يتضمن العرض 5 ملايين سهم ممتاز.

ويجري تغطية الصفقة من قبل مؤسسات كبرى، من بينها Morgan Stanley، وBarclays، وTD Securities، وMoelis & Co.

أما سهم Strategy العادي، الذي يتم تداوله تحت الرمز MSTR، فقد بقي مستقرًا إلى حد كبير يوم الخميس، متداولًا عند حوالي 413 دولارًا.

وقد ارتفع السهم بنسبة 37% منذ بداية العام، وأكثر من 146% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، مما رفع القيمة السوقية للشركة إلى نحو 116 مليار دولار.

أداء سهم Strategy خلال العام الماضي. المصدر: Google Finance

تفوق سهم MSTR بشكل كبير على مؤشر S&P 500 وقطاع تكنولوجيا المعلومات التابع له، واللذين سجلا مكاسب تقارب 17% خلال العام الماضي، وفقًا لأبحاث Fidelity.

ولا يُعدّ هذا الأداء مفاجئًا، إذ تحرك سعر سهم Strategy جنبًا إلى جنب مع بيتكوين (BTC)، التي حققت عدة مستويات قياسية منذ عام 2024، مدفوعة بازدياد اهتمام المؤسسات من خلال صناديق التداول الفوري (ETFs)، وازدياد القبول التنظيمي، وارتفاع الطلب المؤسسي على الأصول الاحتياطية.

استراتيجيات خزائن بيتكوين تتصدر المشهد

لا تزال Strategy أكبر شركة تمتلك بيتكوين ضمن قطاع الشركات العامة، بفارق كبير عن أقرب منافسيها، وقد دفعت نجاحاتها العديد من الشركات الأخرى إلى تبني بيتكوين كجزء من استراتيجيتها المالية.

وبحسب بيانات السوق، تحتفظ أكبر 100 شركة متداولة علنًا بما مجموعه 917,599 بيتكوين. ويمتلك القطاع بأكمله (الشركات العامة) 918,108 بيتكوين، حيث تستحوذ Strategy وحدها على ما نسبته 66% من هذا الإجمالي.

أكبر 100 شركة تمتلك بيتكوين. المصدر: BitcoinTreasuries.NET

أحدث الشركات التي اتخذت خطوة كبيرة نحو بيتكوين هي شركة Quantum Solutions، وهي شركة يابانية متخصصة بالذكاء الاصطناعي ومدرجة في بورصة طوكيو، حيث أعلنت عن نيتها شراء 3,000 بيتكوين خلال العام المقبل، ووصفت الأصل الرقمي بأنه "أداة احتياطية استراتيجية طويلة الأجل".

كما زادت شركات تعدين البيتكوين أيضًا من أنشطتها الاحتياطية هذا العام، وتحتل شركة MARA Holdings الآن المرتبة الثانية بين الشركات من حيث حيازة البيتكوين، بـ 50,000 بيتكوين. وتشمل قائمة كبار الحائزين أيضًا شركات مثل Riot Platforms وCleanSpark وHut 8.

