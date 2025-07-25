تشريع أمريكي جديد يؤدي إلى قفزة بقيمة 4 مليارات دولار في سوق العملات المستقرة

تام شمس - الجمعة 25 يوليو 2025 01:45 مساءً - لم يجفّ الحبر بعد عن قانون "GENIUS" الأمريكي الجديد، لكن آثاره بدأت تظهر بالفعل في قطاع العملات الرقمية. ففي غضون سبعة أيام فقط، أضاف السوق ما يقرب من 4 مليارات دولار، ليرتفع إجمالي القيمة السوقية للعملات المستقرة إلى أكثر من 264 مليار دولار، ويُشعل اهتمام الشركات بالاستثمار في هذا المجال.

ولا تُعدّ هذه القفزة مفاجئة، إذ يُوفّر التشريع الرائد إطارًا فيدراليًا واضحًا للبنوك ومديري الأصول والمستثمرين المؤسسيين لإصدار عملات مستقرة مدعومة بالعملات الورقية، دون الخوف من إجراءات الإنفاذ من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).

ومع الوضوح التنظيمي، تظهر رؤوس أموال جديدة، ولاعبون جدد، ويتصاعد التنافس. وقد بدأت بوادر هذا التحول في الظهور حتى قبل دخول قانون "GENIUS" حيّز التنفيذ.

إجمالي القيمة السوقية للعملات المستقرة. المصدر: DefiLlama

في مقابلة مع Yahoo Finance في مايو الماضي، سُئل الرئيس التنفيذي لشركة Coinbase، براين أرمسترونغ، عما إذا كان قلقًا من دخول البنوك إلى سوق العملات المستقرة، فأجاب: "لا. أعتقد أن من حق الجميع إصدار عملاتهم المستقرة."

ويبدو أن القطاع المالي التقليدي يتفق معه، إذ يتحول الاهتمام الآن إلى تصميم العملات المستقرة والمؤسسات التي تقف وراءها.

ليست كل العملات المستقرة متساوية

رغم أن جميع العملات المستقرة تهدف إلى الحفاظ على قيمة ثابتة، إلا أن طرق تحقيق هذا الهدف تختلف. وتُصنَّف هذه العملات عمومًا إلى أربع فئات: العملات المستقرة المدعومة بالعملة الورقية و العملات المستقرة المدعومة بالعملات المشفرة والعملات المستقرة الخوارزمية العملات المستقرة المدعومة بالسلع.

النوع الأكثر شيوعًا هو العملات المستقرة المدعومة بالعملة الورقية، والتي ترتبط عادة بنسبة 1:1 مع الدولار الأمريكي وتُدعَم نقدًا أو من خلال أصول قصيرة الأجل مثل سندات الخزانة الأمريكية. وتشكل هذه الفئة حاليًا حوالي 85% من السوق.

وقد ركّز قانون GENIUS تحديدًا على هذا النوع، إذ يشترط على المُصدِرين الامتثال الكامل من خلال الاحتفاظ باحتياطيات كاملة، والخضوع لعمليات تدقيق، والحصول على تراخيص مناسبة. وتعد كل من USDT و USDC أكبر اللاعبين، بقيمة سوقية مشتركة تتجاوز 227 مليار دولار.

أما العملات المدعومة بالعملات المشفرة مثل DAI من MakerDAO فهي تعتمد على ضمانات مشفّرة مثل الإيثر أو بيتكوين المرمّز، وتبلغ قيمتها السوقية نحو 4.35 مليار دولار.

وتبقى الفئتان الأخيرتان الخوارزمية والمدعومة بالسلع أقل انتشارًا. العملات الخوارزمية تتحكم في العرض تلقائيًا ولكنها عرضة للانهيار، كما حدث مع مشروع Terra.

وقد تم تهميش هذه الفئة بموجب القانون الجديد. أما العملات المدعومة بالسلع مثل Pax Gold المرمز (PAXG)، فهي مدعومة بالذهب وتُعتبر وسيلة للتحوط من التضخم، ولكن تبنيها لا يزال محدودًا بسبب تعقيدات السيولة والحفظ.

المؤسسات تدخل على الخط

منذ توقيع قانون GENIUS في 18 يوليو، تزايد عدد البنوك والمؤسسات والشركات التي تدخل سوق العملات المستقرة.

ففي يوم الثلاثاء، أطلقت شركة Anchorage Digital وهي البنك المشفّر الفيدرالي الوحيد في الولايات المتحدة منصة لإصدار العملات المستقرة بالشراكة مع Ethena Labs، لتقديم عملة USDtb ضمن الإطار التنظيمي الجديد.

في اليوم نفسه، أطلقت شركة WisdomTree لإدارة الأصول عملة مستقرة باسم USDW مدعومة بالدولار، تهدف إلى تمكين الأصول المرمّزة التي توزع أرباحًا، وتُعد من أولى الشركات في هذا المجال التي تمتثل لمتطلبات القانون الجديد.

أما البنوك الكبرى، فهي تتحرّك أيضًا. ففي 16 يوليو، أي قبل توقيع القانون بعدة أيام، قال الرئيس التنفيذي لبنك أوف أمريكا، براين موينيهان، إن البنك يدرس إصدار عملات مستقرة مدعومة بالدولار، في حال توفّر توافق تنظيمي. وأكد كل من JPMorgan وCitigroup مطلع يوليو أنهما يُحضّران للدخول إلى سوق العملات المستقرة كذلك.