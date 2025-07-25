مطوّر أساسي في إيثريوم يدلي بشهادته دفاعًا عن رومان ستورم بينما تنهي الحكومة مرافعتها

تام شمس - الجمعة 25 يوليو 2025 12:35 مساءً - أنهى الادعاء العام في المحاكمة الجنائية لمؤسس Tornado Cash والمطوّر رومان ستورم مرافعته يوم الخميس، مما أفسح المجال لفريق الدفاع لاستدعاء أول شاهد له، وهو أحد المطورين الأساسيين في شبكة إيثريوم.

وبحسب ما أفادت به Inner City Press من المحكمة الفيدرالية في المنطقة الجنوبية من نيويورك، أدلى مطوّر إيثريوم الأساسي بريستون فان لون بشهادته دفاعًا عن ستورم، في محاكمة يُتوقّع أن تستمر نحو أسبوع. ووصف فان لون Tornado Cash بأنه "أداة خصوصية لإيثريوم"، مشيرًا إلى أنه استخدم خدمة المزج هذه أربع مرات لتحويل ما مجموعه 43 إيثريوم (ETH) في عامي 2019 أو 2020، لأسباب تتعلق بالسلامة.

وقال فان لون في شهادته أمام المحكمة: "إذا عرف القراصنة حجم أصولي، فقد أتحول إلى هدف".

وقد ركّز استجواب الادعاء لفان لون بشكل أساسي على ما إذا كانت له علاقات شخصية مع ستورم، وما إذا كان يستخدم منصة تداول تقليدية مثل كوينبيس. وأفاد فريق الدفاع عن ستورم يوم الأربعاء أنهم يخططون لاستدعاء "طبيبين أو ثلاثة" للشهادة، وربما خبيرًا من شركة Chainalysis أيضًا.

جاءت شهادة فان لون في اليوم التاسع من محاكمة ستورم، الذي يواجه تهماً تشمل غسل الأموال، والتآمر لتشغيل خدمة تحويل أموال غير مرخصة، والتآمر لانتهاك العقوبات الأمريكية، وذلك على خلفية دوره في Tornado Cash.

وكان فان لون طرفًا سابقًا في دعوى قضائية ضد وزارة الخزانة الأمريكية بسبب العقوبات المفروضة على عناوين العقود الذكية لخدمة المزج Tornado Cash.

ستورم لا يزال مهددًا بالسجن

ومع اقتراب فريق الدفاع من إنهاء مرافعته خلال الأسبوعين المقبلين، قدّم محامو ستورم طلبًا يوم الخميس يطالب بتعديل تعليمات هيئة المحلفين، لتوضيح معلومات حول Tornado Cash وعلاقتها بمجموعة القراصنة الكوريين الشماليين "لازاروس".

وقد يواجه ستورم عقوبة بالسجن لعدة سنوات في حال إدانته. وكانت القاضية كاثرين فايلا قد صرّحت يوم الاثنين بأنها تأخذ في الاعتبار التهم الموجهة في قضايا مشابهة، بما في ذلك قضية الرئيس التنفيذي السابق لمنصة FTX، سام بانكمان-فرايد، الذي حُكم عليه بالسجن 25 عامًا بعد إدانته بسبع جنايات.

يُذكر أن أليكسي بيرتسيف، أحد مؤسسي Tornado Cash الثلاثة، قد حُكم عليه بالسجن لأكثر من خمس سنوات في هولندا عام 2024 بعد إدانته بتهمة غسل الأموال.