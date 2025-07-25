بحث جديد: الربح القابل للاستخلاص على شبكة إيثريوم (MEV) يزداد مركزية

تام شمس - الجمعة 25 يوليو 2025 12:35 مساءً - أصبحت عمليات الربح القابل للاستخلاص إلى أقصى حد (MEV) على شبكة إيثريوم أكثر مركزية بشكل متزايد، حيث يُحكم المضاربون بالأسعار (arbitrageurs) قبضتهم على ترتيب المعاملات داخل الكتل.

ووفقًا لورقة بحثية حديثة، فإن هؤلاء المضاربين، والذين يُشار إليهم بـ"الباحثين" (searchers) في الدراسة، يعملون بشكل متزايد داخل شركات أو لديهم عقود حصرية مع منشئي كتل MEV، وهم المسؤولون عن بناء الكتل على شبكة إيثريوم.

يشير MEV إلى الأرباح التي يمكن أن يحققها المدققون أو المشاركون الآخرون في الشبكة من خلال إعادة ترتيب المعاملات داخل الكتلة قبل تثبيتها. وغالبًا ما تشمل استراتيجيات MEV على إيثريوم المضاربة السعرية، والتنفيذ المسبق (front-running)، أو هجمات "الساندويتش"، حيث يستغل المتداولون فروقات الأسعار لتحقيق أقصى الأرباح.

وقد درست الورقة، المعنونة "قياس القيمة المستخلصة من التداول بين المنصات المركزية واللامركزية وربحية الباحثين: الجانب الأظلم من غابة MEV المظلمة"، كيف يستغل المضاربون فروقات الأسعار بين منصات التداول المركزية (CEX) واللامركزية (DEX) من خلال التنفيذ المسبق على حساب المستخدمين الأصغر.

رسم بياني مبسط يوضح عملية تحكيم في بورصة CEX-DEX. المصدر: قياس القيمة المستخرجة من بورصة CEX-DEX وربحية الباحث.

"في وقت كتابة هذا التقرير، يهيمن ثلاثة منشئي كتل beaverbuild، وTitan، وrsync على سوق منشئي الكتل في إيثريوم، اثنان منهم يدمجان بشكل عمودي باحثي CEX-DEX التابعين لهم."

وأضاف الباحثون:

"هذا التكامل العمودي يثير مخاوف جوهرية تتعلق بمركزية إيثريوم وأمنها، حيث يعزز اقتصاد الحجم لدى اللاعبين الكبار، ويفرض تسعيرًا احتكاريًا يؤدي إلى خسائر للمقترحين، كما يزيد من مخاطر الرقابة والهجمات المسبقة."

وخلص الباحثون إلى أن مركزية عمليات المضاربة بين CEX وDEX من خلال اتفاقيات حصرية مع منشئي الكتل تؤدي إلى تفاقم ضغوط المركزية داخل منظومة إيثريوم، ويجب أخذها في الحسبان عند التخطيط لمستقبل الشبكة وتوسّعها على مستوى الطبقة الأولى (Layer 1).

العدد اليومي والحجم الأسبوعي (بالدولار الأمريكي) لتداولات CEX-DEX من أغسطس 2023 إلى مارس 2025. المصدر: قياس القيمة المستخرجة من CEX-DEX وربحية الباحث

MEV: تحدٍ دائم أمام شبكة إيثريوم

بموجب نظام الفصل بين المُقترح والمنشئ (PBS) في إيثريوم، يمكن لمقترحي الكتل (block proposers) تفويض بناء الكتل إلى جهات خارجية تُعرف بـ"المنشئين" (builders)، بهدف تعزيز مقاومة الرقابة.

لكن منتقدي هذا النظام، بمن فيهم مؤلفو الورقة البحثية، يرون أنه يؤدي إلى مركزية مفرطة وخلق ظروف سوقية غير عادلة للمشاركين الأصغر حجمًا.

وفي مارس الماضي، اقترح الباحث المعروف بالاسم المستعار Malik672 أن يتم دمقرطة عملية بناء الكتل في إيثريوم، بحيث يُسمح لآلاف المشاركين بالمساهمة فيها، مما يعزز من اللامركزية.

كتب الباحثون:

"يتم حاليًا اقتراح 80% من الكتل من قبل كيانين فقط، وهو ما يُقوّض اللامركزية والعدالة."

وكان المؤسس المشارك لإيثريوم، فيتاليك بوتيرين، قد اقترح سابقًا التخفيف من MEV من خلال بناء بنية تحتية بديلة، بما في ذلك منصات تداول مشفّرة جديدة.

كما أشار بوتيرين إلى إمكانية تقليل MEV عن طريق حرمان الباحثين من البيانات على السلسلة التي يعتمدون عليها لتنفيذ صفقاتهم المعقدة وإعادة ترتيب المعاملات.