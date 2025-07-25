BitMine تستحوذ على أكثر من ملياري دولار من الإيثر خلال 16 يومًا في سباق خزانة الأصول المشفرة

تام شمس - الجمعة 25 يوليو 2025 12:35 مساءً - استحوذت شركة BitMine المتخصصة في تعدين البيتكوين، على أكثر من 2 مليار دولار من عملة الإيثر (ETH) خلال فترة لا تتجاوز 16 يومًا، لتستعيد بذلك مركز الصدارة بين شركات الخزائن المؤسسية الجديدة التي تراكم أصول الإيثر.

وقالت الشركة في بيان يوم الخميس إنها اشترت 566,776 وحدة من الإيثر، بقيمة تتجاوز 2.03 مليار دولار، خلال الـ16 يومًا الماضية.

وصرّح توم لي، الشريك الإداري في FundStrat ورئيس مجلس إدارة BitMine، قائلًا:

"بعد موجة الشراء الأخيرة، نحن على المسار الصحيح لتحقيق هدفنا بالاستحواذ وتحصيص 5% من إجمالي المعروض من الإيثر."

وتشير هذه الحملة الشرائية المكثفة إلى تزايد اهتمام المؤسسات بشبكة إيثيريوم باعتبارها أصلًا إستراتيجيًا طويل الأمد.

وتُظهر بيانات Strategic Ether Reserves أن شركة BitMine باتت الآن أكبر جهة تحتفظ بخزانة من الإيثر، تليها شركة SharpLink Gaming التي تمتلك ما يقارب 360,800 وحدة من الإيثر، ثم مؤسسة Ethereum Foundation التي تحتفظ بحوالي 237,500 وحدة.

بت ماين هي أكبر شركة لإدارة خزينة الإيثر بعد آخر عملية شراء لها. المصدر: Strategic Ether Reserves

BitMine تستهدف 5% من معروض الإيثر... وسايلور لا يزال عند 2.9% من البيتكوين

بناءً على المعروض الحالي من الإيثر، فإن نسبة 5% تعادل حوالي 6 ملايين إيثر، أي ما يقارب 22 مليار دولار حسب الأسعار الحالية.

بعكس البيتكوين، لا يملك الإيثر سقفًا ثابتًا للعرض، إذ يمكن أن يزيد أو ينقص اعتمادًا على عدد العملات المحروقة مقارنةً بالتي يتم إصدارها (ما يجعله أصلًا انكماشيًا في بعض الأحيان).

وإذا نجحت الشركة في تحقيق هدفها، فستكون قد تفوقت على حصة شركة MicroStrategy التابعة لـ مايكل سايلور في البيتكوين، والتي تملك حاليًا 607,770 بيتكوين، تمثل 2.9% من إجمالي المعروض البالغ 21 مليون وحدة.

مع ذلك، أكد سايلور أنه مستمر في شراء البيتكوين كأصل خزانة إستراتيجي طويل الأجل.

عادت شركة BitMine لتتصدر قائمة الشركات المالكة للإيثر بعد أن تجاوزت SharpLink Gaming، والتي كانت قد أعلنت يوم الثلاثاء عن شرائها 79,949 إيثر، لترتفع حيازاتها إلى 360,807 إيثر، بقيمة تقارب 1.3 مليار دولار.

أسهم الشركتين تقفز بعد التحول إلى الإيثر

شهدت أسهم كل من BitMine وSharpLink Gaming ارتفاعًا ملحوظًا عقب إعلان خططهما لتجميع الإيثر كجزء من استراتيجية الخزانة.

فبعد إعلانها عن تلك الخطة، ارتفع سهم BitMine المرمز (BMNR) بأكثر من 3000% ليصل إلى أعلى مستوى له عند 135 دولارًا في 3 يوليو.

حقق سهم BitMine مكاسب ملحوظة منذ أن قررت الشركة البدء في الاستحواذ على Ether. المصدر: Google Finance

أما سهم SharpLink Gaming المرمز (SBET)، فقد قفز بنسبة 171% ليصل إلى 79.21 دولارًا بعد إعلانها في 27 مايو عن التوجه نحو الإيثر.

المليارات تتكدس في خزائن الإيثر المؤسسية

بحسب Strategic Ether Reserves، هناك حاليًا 2.31 مليون وحدة من الإيثر محتفظ بها في 61 خزينة مؤسسية، ما يمثل 1.91% من المعروض الكلي، بقيمة تقارب 8.46 مليار دولار.

للمقارنة، تُظهر بيانات Bitbo أن هناك 206 شركة تحتفظ بأكثر من 3.4 مليون بيتكوين، تبلغ قيمتها أكثر من 408 مليار دولار وتمثل 16.5% من المعروض الكلي.