دار Christie’s تطلق فريقًا عقاريًا متخصصًا بالعملات المشفرة فقط

تام شمس - الجمعة 25 يوليو 2025 12:35 مساءً - أفادت صحيفة نيويورك تايمز أن دار المزادات البريطانية الشهيرة "كريستيز" (Christie’s) بصدد إطلاق قسم جديد يتيح استخدام العملات المشفرة في شراء العقارات، في أحدث توسّع لها في خدمات الأصول الرقمية.

وأصبحت "Christie’s International Real Estate" الآن توفر فريقًا متخصصًا يضم خبراء في العملات المشفرة، ومحامين، ومحللين، لتسهيل صفقات العقارات التي يرغب فيها كل من البائع والمشتري بالاعتماد على العملات المشفرة دون المرور عبر البنوك، وفقًا للتقرير.

وقال آرون كيرمان، الرئيس التنفيذي لقسم العقارات الدولية في كريستيز، للصحيفة، إنه أطلق هذه الخدمة بعد تنفيذ بعض صفقات بيع عقارات فاخرة باستخدام العملات المشفرة، من أبرزها بيع منزل في بيفرلي هيلز بكاليفورنيا مقابل 65 مليون دولار باستخدام البيتكوين (BTC).

أدرجت دار كريستيز منزلًا بملايين الدولارات في بيفرلي هيلز في عام ٢٠٢١، وقبلت الدفع بالبيتكوين. المصدر: آرون كيرمان

يُعد هذا القسم العقاري المخصص للعملات المشفرة أحدث خطوة في توجه كريستيز نحو تبني الأصول الرقمية، حيث سبق أن قدمت مزادات لرموز NFT، كما أطلقت منصة مزادات مبنية على إيثيريوم في عام 2022.

وتُعد كريستيز واحدة من أكبر دور المزادات في العالم إلى جانب سوذبيز، التي بدورها تبنّت الرموز غير القابلة للاستبدال والعملات المشفرة. وقد بلغت مبيعات كريستيز في العام الماضي 5.7 مليارات دولار، بانخفاض 6% عن عام 2023، بينما وصلت مبيعات سوذبيز إلى 6 مليارات دولار، بتراجع 23%.

العملات المشفرة تتيح إخفاء هوية المشترين الأثرياء

وأشار كيرمان إلى أن شراء العقارات باستخدام العملات المشفرة لا يزال نادرًا، لكنه آخذ في النمو، خاصة بين الأثرياء الباحثين عن المزيد من الخصوصية. فمن المعتاد ألا يقوم أصحاب الثروات بشراء العقارات بأسمائهم الشخصية، بل من خلال شركات أو صناديق ائتمان لتضليل أي تتبع قانوني أو إعلامي.

لكن رغم ذلك، يستطيع المحققون الرقميون في بعض الأحيان ربط هذه الكيانات بأشخاص بارزين. إلا أن استخدام العملات المشفرة عبر شركات مخصصة يُصعّب بشكل كبير تتبع المشترين، نظرًا لطبيعة البلوكشين المجهولة.

وأكد كيرمان أن كريستيز "نجحت إلى حد كبير في حماية هوية المشترين" في صفقات تمّت بالعملات المشفرة، حتى أن بعض البائعين لم يعرفوا هوية المشترين.

مليار دولار من العقارات متاحة للشراء بالعملات المشفرة

بحسب التقرير، فإن كريستيز تعرض حاليًا عقارات تصل قيمتها إلى مليار دولار يمكن شراؤها باستخدام العملات المشفرة، وتشمل منازل فاخرة من لوس أنجلوس إلى جوشوا تري.

وقال كريس هانلي، مالك منزل في جوشوا تري معروض للبيع بسعر يقارب 18 مليون دولار، إن "قبول العملات المشفرة يُظهر انفتاحًا تجاه المشترين المبتكرين، من بينهم مليونيرات ومليارديرات في سوق العملات المشفرة يبحثون عن أصول واقعية لتنويع محافظهم."

الولايات المتحدة تدرس إدخال العملات المشفرة في سوق الرهن العقاري

كشف كيرمان أيضًا أنه يناقش مع البنوك إمكانية قبول العملات المشفرة كوسيلة تمويل للراغبين في شراء منازل بالقروض العقارية، وتوقّع أن تُستخدم العملات المشفرة في أكثر من ثلث صفقات العقارات السكنية خلال خمس سنوات.

وفي يونيو الماضي، طلبت وكالة التمويل العقاري الفيدرالية (FHFA) من مؤسستي فاني ماي وفريدي ماك إعداد مقترحات تُراعي العملات المشفرة كأصول احتياطية عند تقييم مخاطر بعض القروض العقارية، دون الحاجة لتحويل العملات المشفرة إلى دولارات أمريكية.