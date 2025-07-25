صناديق إيثريوم تتفوق على نظيراتها من بيتكوين لستة أيام متتالية في تحوّل نادر

تام شمس - الجمعة 25 يوليو 2025 12:35 مساءً - ​​شهدت صناديق المؤشرات المتداولة لإيثريوم (ETH) في الولايات المتحدة تدفقات استثمارية تفوقت على نظيراتها من بيتكوين (BTC) على مدى الأيام الستة الماضية، في ظل تصاعد الاهتمام المؤسسي بإيثريوم هذا الأسبوع.

وسجلت صناديق إيثريوم الفورية تدفقات صافية تقارب 2.4 مليار دولار خلال الأيام الستة الأخيرة من التداول، متفوقة بشكل كبير على صناديق بيتكوين الفورية التي استقطبت 827 مليون دولار فقط في الفترة ذاتها، وفقًا لبيانات Farside Investors.

كما تفوقت تدفقات صناديق إيثريوم على صناديق بيتكوين في كل يوم من الأيام الستة الماضية.

بلغ صافي التدفقات إلى صناديق إيثريوم خلال هذه الفترة 2.39 مليار دولار. المصدر: Farside Investors

وكان صندوق iShares Ethereum ETF المُرمز (ETHA) التابع لشركة BlackRock هو المستفيد الأكبر من هذه التدفقات، حيث استقبل تدفقات صافية بقيمة 1.79 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 75% من إجمالي التدفقات خلال الأيام الستة.

وقد أصبح صندوق ETHA مؤخرًا ثالث أسرع صندوق مؤشرات متداولة يصل إلى 10 مليارات دولار من الأصول تحت الإدارة، محققًا ذلك خلال 251 يوم تداول فقط.

في الوقت نفسه، سجّل صندوق Fidelity Ethereum Fund المرمز (FETH) أفضل أيامه يوم الخميس، حيث استقبل تدفقات صافية بلغت 210 ملايين دولار، متفوقًا على رقمه القياسي السابق بنسبة 4%، والذي كان 202 مليون دولار في 10 ديسمبر 2024.

ويتزايد الطلب المؤسسي على إيثريوم في الأسابيع الأخيرة.

فقد اشترت شركة BitMine Immersion Technologies ما قيمته 2 مليار دولار من إيثريوم خلال الـ16 يومًا الماضية، مما جعلها أكبر مالك مؤسسي لعملة ETH.

وتحتفظ الشركات التي تمتلك إيثريوم في خزائنها حاليًا بـ2.31 مليون ETH، أي ما يعادل 1.91% من إجمالي المعروض المتداول، بحسب بيانات Strategic Ether Reserves.

وتوقّع مايكل نوفوغراتز، الرئيس التنفيذي لشركة Galaxy Digital، أن يصل سعر إيثريوم إلى 4000 دولار، مشيرًا إلى أن أداء ETH سيتفوق على بيتكوين في الأشهر الستة المقبلة.

كما أشار نوفوغراتز إلى أن كلاً من BitMine Immersion Technologies وSharpLink Gaming قد اشترتا كميات كبيرة من ETH، وهو ما قد يؤدي إلى صدمة في العرض.

صناديق بيتكوين الأمريكية تكسر سلسلة التدفقات الإيجابية

وفي يوم الإثنين، كسرت صناديق بيتكوين الفورية سلسلة استمرت 12 يومًا من التدفقات الإيجابية، حيث سجلت تدفقات صافية خارجة بقيمة 131 مليون دولار. وكانت هذه الصناديق قد جمعت تدفقات صافية قدرها 6.6 مليار دولار خلال الأيام الـ12 السابقة.

وتتوقع شركة الأبحاث Swissblock استمرار هذا الاتجاه، حيث قالت: "إيثريوم يتجه لقيادة المرحلة التالية من دورة السوق."