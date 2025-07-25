لوغان بول لا يستطيع إلقاء اللوم على مؤسسي CryptoZoo المشاركين في الانهيار

تام شمس - الجمعة 25 يوليو 2025 12:35 مساءً - أفاد قاضٍ أمريكي بأن اليوتيوبر لوغان بول لا يمكنه تفادي دعوى قضائية تتعلق بمشروعه الفاشل في العملات الرقمية، CryptoZoo، من خلال تحميل المسؤولية لمؤسسي المشروع المشاركين.

في مذكرة قدمها يوم الثلاثاء، أوصى القاضي الفيدرالي رونالد غريفين محكمة أوستن في ولاية تكساس برفض طلب بول لإصدار حكم افتراضي ضد المؤسسين المشاركين إدواردو إيبانيز وجيك غرينباوم، في دعوى رفعها مشترون لرموز NFT التابعة لـCryptoZoo يدّعون فيها أن المشروع كان احتياليًا.

وقال القاضي غريفين إن الموافقة على طلب بول، الذي يقضي بالحكم ضد إيبانيز وغرينباوم دون محاكمة بسبب عدم استجابتهم، "ستؤدي بلا شك إلى أحكام متضاربة."

وكان مجموعة من المشترين قد رفعوا دعوى قضائية ضد بول، إيبانيز، غرينباوم وآخرين مشاركين في المشروع مطلع عام 2023، زاعمين أن المشروع كان "عملية سحب البساط" (Rug Pull)، وأن الوعود المتعلقة بالمكافآت لم تتحقق أبدًا.

وكان بول قد قدم دعوى مضادة في يناير 2024 ضد إيبانيز وغرينباوم، مدعيًا أنه وظفهما لإدارة المشروع، لكنهما خدعاه وكانا السبب في انهيار CryptoZoo.

قائمًا على شراء اللاعبين لـNFT "بيضات" يمكن "فقسها" إلى حيوانات يتم تهجينها لاحقًا للحصول على رموز قابلة للتداول. المصدر: CryptoZoo

أُطلق مشروع CryptoZoo في عام 2021، وكان قائمًا على شراء اللاعبين لـNFT "بيضات" يمكن "فقسها" إلى حيوانات يتم تهجينها لاحقًا للحصول على رموز قابلة للتداول. ومع أن المشروع تضمن رموزًا غير قابلة للاستبدال (NFT) ورمزًا مميزًا خاصًا به، فإن اللعبة القائمة على البلوكشين لم يتم إطلاقها مطلقًا.

القاضي: الدعوى قد تنهار إذا تم قبول طلب بول

أشار القاضي غريفين إلى أن محاولة بول تحميل المسؤولية لإيبانيز وغرينباوم و"إدانتهما بانهيار CryptoZoo وما ترتب عليه من أضرار" قد تُفشل الدعوى، لا سيما أن الاثنين لم يظهرا في المحكمة.

وأضاف: "في جوهر هذه القضية، يتوجب على المحكمة أن تحدد ما إذا كان المتهمون قد ارتكبوا معًا نوعًا من الاحتيال في الترويج والتشغيل لمشروع CryptoZoo."

وتابع: "إذا منحت المحكمة الحكم الافتراضي، وبالتالي ألقت بكامل اللوم على إيبانيز وغرينباوم، فماذا سيكون مصير ادعاءات المدعين ضد بول وبقية المتهمين؟"

وأوضح القاضي أن طلب بول موجه فقط ضد مؤسسي المشروع الآخرين، وليس ضد الادعاءات المقدمة من قبل المشترين. لكنه أكد أن بول "لم يثبت ولم تقتنع المحكمة بأن طبيعة دعواه تخفف من خطر إصدار أحكام متضاربة."

وأضاف: "ترى المحكمة أن المتهمين في وضع قانوني مماثل ويملكون دفوعًا مترابطة، وقد وجّه المدّعون اتهامات تنطوي على نوع من المسؤولية المشتركة، والأهم من ذلك أن البت في طلب بول في هذه المرحلة سيؤدي بلا شك إلى أحكام متضاربة."

نزاع قانوني آخر بين بول ويوتيوبر "كوفيزيلا"

وفي قضية منفصلة بشهر يونيو 2024، رفع بول دعوى قضائية ضد اليوتيوبر ستيفن فنديسن، المعروف باسم "كوفيزيلا"، مدعيًا أنه أدلى بتصريحات تشهيرية حول مشروع CryptoZoo في سلسلة من مقاطع الفيديو.

وسمحت المحكمة بالمضي قدمًا في هذه الدعوى في مارس، بينما طلب فنديسن دمجها مع دعوى مشترين CryptoZoo ضد بول، وهو ما يعارضه بول.

بول يعيد الأموال لمشتري CryptoZoo

في يناير 2023، وعد بول بوضع خطة لإنقاذ المشروع، وبعد عام خصص مبلغ 2.3 مليون دولار كتعويضات للمشترين، بشرط ألا يرفعوا دعاوى قضائية ضده تتعلق بالمشروع.

وقام بول برد 0.1 إيثيريوم (ETH) لكل مشتري، وهو نفس المبلغ الذي تم بيع NFT الخاص بالمشروع به في عام 2021.