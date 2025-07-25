انفجار في أسعار عملات الميم المستوحاة من هالك هوجان وأوزي أوزبورن مع تدفق عبارات النعي بعد وفاتهما

تام شمس - الجمعة 25 يوليو 2025 12:35 مساءً - شهدت عملات الميم الرقمية المستوحاة من أسطورتي المصارعة والموسيقى الراحلين، هالك هوجان وأوزي أوزبورن، ارتفاعات هائلة هذا الأسبوع، بالتزامن مع تدفق عبارات الحزن والنعي على وفاتهما.

وأفادت تقارير بأن تيري بوليا، المعروف باسمه في حلبة المصارعة "هالك هوجان"، قد أُعلن عن وفاته يوم الخميس عن عمر يناهز 71 عامًا بعد أن استجابت فرق الطوارئ لبلاغ عن سكتة قلبية في منزله.

وتأتي وفاته بعد أيام فقط من رحيل أوزي أوزبورن، المغني الأسطوري لفرقة الروك الإنجليزية "بلاك ساباث"، الذي توفي يوم الثلاثاء عن عمر يناهز 76 عامًا.

يُعد هوجان من أشهر المصارعين في تاريخ اتحاد WWF (الذي أصبح WWE لاحقًا) خلال ثمانينيات القرن الماضي، وقد امتدت مسيرته لعقود سواء في الحلبة أو عبر التلفزيون والسينما.

أما أوزبورن، الذي يُلقب بـ"أمير الظلام"، فيُعتبر أيقونة في عالم الموسيقى وأحد رموز موسيقى الهيفي ميتال، وتُقدّر مبيعات فرقته "بلاك ساباث" بأكثر من 75 مليون ألبوم حول العالم.

صعود صاروخي لعملات الميم المستوحاة من هوجان وأوزبورن

ارتفع سعر توكن يسمى Hulkmanaia المُرمز (HULK) على شبكة إيثريوم المُغلف بنسبة تجاوزت 122,000% ليصل إلى 0.001335 دولار، وفقًا لبيانات DEXTools. وقد تم إطلاق هذا التوكن قبل ثماني ساعات فقط.

في الوقت ذاته، ظهرت عملات تحمل طابع أوزبورن، من بينها توكن The Mad Man المُرمز (OZZY)، الذي قفز بنسبة تفوق 16,800% ليصل إلى سعر 0.003851 دولار، بقيمة سوقية بلغت 3.85 ملايين دولار.

وفاته أثارت أيضًا موجة شراء في سوق الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، حيث اندفع المعجبون لشراء عناصر من مجموعته الرسمية CryptoBatz.

لكن، لا ترتبط أي من هذه العملات الجديدة بعائلات الراحلين رسميًا، وقد اختفت بعض التوكنات بنفس السرعة التي ظهرت بها، ما يشير على الأرجح إلى أنها كانت "rugs pulls" أو عمليات احتيال.

عملة هوجان أخرى أُطلقت العام الماضي

عملة ميم أخرى على شبكة سولانا تحمل اسم HULKAMANIA المرمز (HULK) أُطلقت في 6 يونيو من العام الماضي، ارتفعت قيمتها بنسبة تتجاوز 2000% خلال 24 ساعة الماضية لتصل إلى 0.0006146 دولار، بقيمة سوقية تفوق 500 ألف دولار، وفقًا لـ DEXTools.

ورغم هذا الارتفاع، لا تزال العملة بعيدة عن ذروتها السابقة التي بلغت 18.8 مليون دولار، والتي وصلت إليها بعد أن رُوِّج لها عبر حساب هوجان الرسمي على منصة X العام الماضي، قبل أن تُحذف المنشورات لاحقًا ويؤكد هوجان أنه لم يكن هو من نشرها.

عملات الميم غالبًا ما تظهر بعد وفاة المشاهير

ليست هذه المرة الأولى التي تشهد فيها الأسواق انفجارًا في عملات الميم عقب وفاة شخصية شهيرة؛ فقد ظهرت توكنات ميم تحمل اسم نجم كرة القدم الأمريكية السابق أوجاي سيمبسون بعد وفاته في أبريل 2024، كما أطلقت توكنات مشابهة بعد وفاة وزير الخارجية الأمريكي السابق هنري كيسنجر في نوفمبر 2023، ووُصفت بأنها "سيئة الذوق".

وفيما يتداول المضاربون هذه العملات، تدفقت أيضًا عبارات النعي من المعجبين بهوجان وأوزبورن، واصفين الأول بأنه "أعظم مصارع في كل العصور"، والثاني بـ"إله الروك الفريد من نوعه"