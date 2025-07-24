المؤسسات تملك الآن أكثر من 10% من عرض البيتكوين

يشهد تبنّي المؤسسات لعملة بيتكوين مرحلة غير مسبوقة، حيث أصبحت تمتلك الآن أكثر من 10% من إجمالي عرض البيتكوين، في علامة واضحة على التحول العميق في طبيعة الطلب على هذه العملة الرقمية.

في نقاش عبر منصة X بتاريخ 24 يوليو، أكد “تشارلز إدواردز”، الرئيس التنفيذي لشركة “كابريول للاستثمارات”، أن الحصة المؤسساتية من البيتكوين قفزت من 4% إلى أكثر من 10% خلال 18 شهر فقط، وهو أعلى مستوى تم تسجيله حتى الآن.

ويشمل هذا الرقم حيازات صناديق الاستثمار المتداولة (ETF)، والشركات العامة المدرجة في البورصة، وصناديق الاستثمار التقليدية.

وتُظهر البيانات أن صناديق الاستثمار المتداولة تمتلك حاليا حوالي 1.62 مليون بيتكوين، بينما تحتفظ الشركات العامة بما يقارب 918 ألف بيتكوين.

ومع متوسط سعر يقارب 118,838 دولار للعملة، فإن القيمة الإجمالية لهذه الحيازات تتجاوز 250 مليار دولار.

لكن الأهم من الأرقام هو وتيرة الطلب.

يشير “إدواردز” إلى أن الطلب المؤسساتي اليومي على البيتكوين يتجاوز بعشرة أضعاف كمية العملات الجديدة المُعدّنة يوميا.

وهو ما ينشىء فجوة متزايدة بين العرض والطلب.

وقال في هذا السياق:

“المؤسسات تشتري البيتكوين بوتيرة تفوق نمو العرض بعشر مرات. وفي كل مرة تجاوز فيها الطلب المؤسسي معدل إصدار العملات الجديدة، شهدنا ارتفاعات سعرية قوية.

ويُعد هذا الاتجاه استمرار لمسار بدأ في 2020، عندما بدأت شركات مثل “MicroStrategy” بتحويل أجزاء من ميزانياتها العمومية إلى البيتكوين.

ومع تعاظم الاهتمام المؤسساتي، لا سيما في ظل سياسات أكثر دعما للعملات الرقمية خلال إدارة “دونالد ترامب”، تسارع دخول الشركات إلى السوق.

كما أشار “إدواردز” إلى ارتباط لافت بين ارتفاع نسبة التداول المؤسساتي على منصة كوين بيس وسعر البيتكوين، إذ كلما تراوح هذا النشاط بين 10% و50% من حجم التداول اليومي، تلا ذلك صعود حاد في السعر.

وختم بالقول إن هذه الديناميكيات المتمثلة في التراكم السريع للمؤسسات، واستنزاف العرض، والتوسع المستمر في شراء الشركات الكبرى تدفع إلى مزيد من التفاؤل، متوقعا أن يتجاوز سعر البيتكوين قريبا حاجز 118,000 دولار، مع استمرار هذه الموجة القوية من الطلب المؤسساتي.

