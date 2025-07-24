محفظة المؤسس المشارك لشركة الريبل تُرسل 140 مليون دولار من عملة XRP إلى منصات التداول

كشفت تحليلات على الشبكة أجراها المحقق المعروف “ZachXBT” أن المحفظة المرتبطة بالمؤسس المشارك لشركة الريبل، “كريس لارسن”، قامت منذ 17 يوليو بتحويل ما يقرب من 50 مليون XRP إلى أربعة عناوين مختلفة، انتهى المطاف بحوالي 140 مليون دولار منها في منصات تداول العملات المشفرة.

وفقا للتفاصيل، كانت أولى هذه التحويلات في 17 يوليو عندما تم إرسال 9.5 مليون XRP (بقيمة تتجاوز 26 مليون دولار) إلى كوين بيس، تزامنا مع بداية صعود حاد في سعر XRP.

وبلغت ذروة هذا الصعود في 18 يوليو، عندما ارتفع السعر إلى 3.6 دولار، لترتفع القيمة السوقية إلى 215 مليار دولار، ما وضع XRP في المرتبة الثالثة بين العملات الرقمية من حيث القيمة السوقية، متجاوزة لفترة وجيزة شركات كبرى مثل “ماكدونالدز” و”أمريكان إكسبريس”، وفقا لموقع “CompaniesMarketCap”.

التحركات الأخيرة من محفظة “لارسن” أعادت تسليط الضوء على نشاط محافظ مرتبطة به، خاصة وأنها كانت خاملة لفترة لا تقل عن ست سنوات قبل عودتها للنشاط في يناير 2025، حيث تم حينها تحويل ما يقرب من 109 مليون دولار من XRP إلى منصات التداول.

الجدير بالذكر أن هذه التطورات تأتي بعد حادثة أمنية كبيرة تعرّض لها “لارسن” في يناير 2024، فقد خسر حينها 112 مليون دولار من XRP في اختراق تم ربطه بثغرة أمنية في خدمة LastPass تعود لعام 2022.

وقد تم توزيع هذه الأموال المسروقة بسرعة عبر منصات مثل بينانس وKraken وOKX، حيث تمكنت بينانس من تجميد جزء بسيط من المبلغ المسروق (حوالي 4.2 مليون دولار)، في حين تم غسل أو تحويل الجزء الأكبر منها بنجاح.

تثير هذه التحركات تساؤلات جديدة حول السيطرة الفعلية على محافظ كبار المساهمين في مشاريع العملات الرقمية، وخصوصا في ظل الخلفية الأمنية المعقدة والحساسة للقطاع.

اقرأ أيضا:

تعاون شركة “Anchorage Digital” مع “Ethena Labs” لإطلاق أول عملة مستقرة

لماذا انخفض سعر البيتكوين اليوم؟

