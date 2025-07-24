تعاون شركة "Anchorage Digital" مع "Ethena Labs" لإطلاق أول عملة مستقرة

في خطوة جديدة نحو تنظيم قطاع العملات المستقرة في الولايات المتحدة، أعلنت شركة “Anchorage Digital”، التي تعد أول بنك عملات رقمية مرخص اتحاديا، عن شراكة استراتيجية مع “Ethena Labs”، المطورة لعملتي “USDe” و”USDtb”، لإطلاق أول عملة مستقرة متوافقة مع معايير قانون GENIUS الأمريكي الجديد.

بموجب هذه الشراكة، ستُصدر “Anchorage Digital”، عملة “USDtb” داخل الولايات المتحدة، بعد أن كانت تُصدر في الخارج، لتصبح بذلك أول عملة رقمية مستقرة تنطلق بمسار تنظيمي واضح يتماشى مع التشريعات الفيدرالية.

ويعد هذا الإطلاق أول استخدام لمنصة إصدار العملات المستقرة التي طورتها “Anchorage Digital”، المصممة لتلبية احتياجات المؤسسات في إصدار وتوزيع عملات رقمية خاضعة للتنظيم الكامل.

يؤكد “ناثان ماكولي”، الرئيس التنفيذي لشركة “Anchorage Digital”، أن قانون “GENIUS” يوفر الإطار التنظيمي المطلوب لمؤسسات مثل بنك “Anchorage Digital” الرقمي للمشاركة الكاملة في سوق العملات المستقرة.

كما أشار إلى أن دعم إطلاق USDtb بالتعاون مع “Ethena” سيعزز الثقة والشفافية، خصوصا مع ازدياد دور العملات المستقرة كمكون أساسي في البنية التحتية للتمويل الحديث.

من جهته، صرّح “جاي يونغ”، الرئيس التنفيذي لشركة “Ethena”، أن الامتثال لمعايير “GENIUS” سيمكن الشركاء والمستخدمين من توسيع استخدام العملة بثقة، خاصة في ظل الشراكة مع جهة مصرفية مرخصة فيدراليا مثل “Anchorage Digital”.

بشكل عام أصبحت العملات الرقمية المستقرة عنصر محوري في النظام المالي الجديد، من المعاملات الفورية إلى المدفوعات العابرة للحدود، مرورا بالتطبيقات المالية اللامركزية.

