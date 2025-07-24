لماذا انخفض سعر البيتكوين اليوم؟

انخفض سعر البيتكوين خلال جلسة التداول الآسيوية اليوم الخميس إلى مستوى 117,100 دولار قبل أن يرتد ويعاود الصعود لمستوى 118 ألف دولار.

التأثر جاء بسبب عدة عوامل مجتمعة، أبرزها التوترات الجيوسياسية المتصاعدة بين تايلاند وكمبوديا، واستمرار تدفقات الخروج من صناديق المؤشرات المتداولة في الولايات المتحدة، إلى جانب ضغوط جني الأرباح من قبل المستثمرين طويلو الأجل.

بحسب بيانات شركة “Farside Investors”، شهدت صناديق المؤشرات الفورية الأمريكية الخاصة بالبيتكوين سحبا متواصلا للأموال لليوم الثالث على التوالي، حيث تم سحب ما يقرب من 86 مليون دولار يوم الأربعاء وحده، ليرتفع بذلك إجمالي التدفقات الخارجة لهذا الأسبوع إلى أكثر من 285 مليون دولار.

أكبر الخسائر سُجلت يوم الاثنين بقيمة 131 مليون دولار، في حين برز صندوق “iShares Bitcoin Trust” التابع لـ “BlackRock” كاستثناء إيجابي، حيث استقطب 143 مليون دولار من التدفقات الواردة.

بالمقابل، سجل صندوق “فيديليتي” خسائر كبيرة تجاوزت 227 مليون دولار، إلى جانب عمليات استرداد من صناديق أخرى مثل BITB وARKB.

من جهة أخرى، أظهرت بيانات منصة “CryptoQuant” أن المستثمرين الذين احتفظوا بالبيتكوين لأكثر من 155 يوم بدأوا في جني الأرباح.

أضافت التوترات الجيوسياسية بدورها ضغوط على السوق.

فقد تزامن هذا الانخفاض مع تصعيد عسكري غير مسبوق بين تايلاند وكمبوديا، بعد أن تبادلت القوات البلدين إطلاق النار على الحدود، في أسوأ اشتباك منذ عقود.

وشملت الأحداث إطلاق صواريخ من الجانب الكمبودي، تسببت في مقتل مدني، وردّت عليها القوات التايلاندية بغارات جوية.

تطور الموقف دفع رئيس وزراء كمبوديا إلى وصف الغارات بأنها غزو مسلح والمطالبة بعقد جلسة طارئة في مجلس الأمن الدولي.

ورغم أن الصراع لا يبدو أنه سيؤثر مباشرة على التجارة العالمية، إلا أن الأسواق غالبا ما تتفاعل بشكل فوري مع مثل هذه الأنباء، مما يؤدي إلى تقلبات مؤقتة في الأصول الحساسة للمخاطر مثل البيتكوين.

سلوك مشابه لوحظ في بداية الحرب بين روسيا وأوكرانيا، حيث انخفضت الأسعار سريعا قبل أن تتعافى مع تراجع حدة التوترات الأولية.

في وقت نشر هذا التقرير، كان سعر البيتكوين قد ارتفع قليلا إلى 118,000 دولار، في إشارة أولية على محاولة السوق امتصاص الصدمة واستعادة التوازن.

اقرأ أيضا:

بينانس تقلّص احتياطيها من البيتكوين رغم تحقيق أرباح قياسية!

الشركات العامة تمتلك الأن أكثر من 3.2 مليار دولار من الإيثيريوم وسط توسّع مؤسساتي واضح

