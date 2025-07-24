شركات تقليدية تدخل مجال احتياطيات العملات الرقمية بشراء بيتكوين وXRP وSolana

تام شمس - الخميس 24 يوليو 2025 03:36 مساءً - بدأ عدد متزايد من الشركات التقليدية بتجربة الأصول الرقمية كجزء من استراتيجياتها لإدارة الخزينة، في إشارة إلى تحوّل في نظرة الشركات إلى دور العملات المشفرة في الإدارة المالية.

فقد أعلنت شركات من قطاعات متنوعة هذا الأسبوع تشمل الزراعة والتصنيع الاستهلاكي وحتى شركة نسيج يابانية يعود تاريخ تأسيسها إلى قرابة 80 عامًا عن تخصيصات لشراء رموز مثل بيتكوين (BTC) وXRP و (SOL).

ففي يوم الأربعاء، أعلنت شركة Nature’s Miracle، وهي شركة للتكنولوجيا الزراعية، عن نيتها تخصيص ما يصل إلى 20 مليون دولار من أجل احتياطي XRP لخزينتها المؤسسية، لتكون من أحدث الشركات التي تتبنى استراتيجية خزينة تعتمد على العملات البديلة.

وفي اليوم نفسه، كشفت شركة Upexi المصنعة للمنتجات الاستهلاكية عن استحواذها على 83,000 رمز من SOL بقيمة 16.7 مليون دولار، وذلك ضمن احتياطياتها المؤسسية.

أما يوم الثلاثاء، فأعلنت شركة Kitabo وهي شركة يابانية مدرجة في البورصة ومتخصصة في المنسوجات وإعادة التدوير عن خطط لشراء ما يعادل 800 مليون ين ياباني (حوالي 5.6 مليون دولار) من بيتكوين لاحتياطي الشركة.

أكبر 100 شركة عامة تمتلك احتياطيات من بيتكوين. المصدر: BitcoinTreasuries

أدى صعود الشركات التي تحتفظ ببيتكوين إلى توسيع خيارات الخزينة المؤسسية، حيث باتت العديد من الشركات تنظر الآن في إدراج الأصول الرقمية ضمن استراتيجياتها المالية. ومع نمو هذا الاتجاه، يحذّر المحللون من المخاطر المتزايدة المرتبطة بشركات الخزينة المشفرة على مستوى السوق والاستثمار.

المخاطر المرتبطة بصعود شركات الخزينة المشفرة

تحمل شركات الخزينة المشفرة بما في ذلك تلك التي تحتفظ ببيتكوين عدة مخاطر قانونية وسوقية قد تؤدي، بحسب تحذيرات المحللين، إلى انهيار هذه الشركات وربما التسبب بآثار أوسع في أسواق العملات الرقمية.

وفقًا لتقرير صدر في يونيو عن شركة رأس المال الاستثماري Breed، من المرجح أن تنجو فقط قلة من هذه الشركات.

وأوضح التقرير أن حتى التراجعات الطفيفة في سعر بيتكوين قد تؤدي إلى دوامة انهيار لدى الشركات المثقلة بالديون والتي قد تُجبر على بيع بيتكوين لتسديد التزاماتها، مما قد يؤدي إلى حلقة مفرغة من انخفاض الأسعار وتجمّد الائتمان المؤسسي.

دوامة انهيار شركات خزينة العملات المشفرة. المصدر: Breed

وقد تواجه الشركات المحتفظة بالأصول الرقمية أيضًا دعاوى قضائية مكلفة من المستثمرين إذا لم تؤدِّ الأسواق المشفرة بشكل جيد أو إذا انخفضت مؤشرات الأداء المالي التقليدية مثل أسعار الأسهم.

وتتضاعف هذه المخاطر في حالة الشركات التي تحتفظ بالعملات البديلة (Altcoins)، والتي غالبًا ما تكون أصولًا تضخمية قابلة للانخفاض بنسبة 90% بين دورات السوق، وغالبًا ما تبلغ ذروتها خلال دورة سوقية واحدة فقط.

وكتب صانع المحتوى وعضو المجتمع فيكتور على منصة X:

"العملات البديلة لا أرضية لها، لذا فهي تنهار بمجرد 'توقف الموسيقى'، في حين أن شركات بيتكوين تمتلك أرضية، وهذه الأرضية مستقلة عنها وتميل إلى الارتفاع مع الوقت."