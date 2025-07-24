السيطرة على العملات المشفرة محور المحاكمة في قضية رومان ستورم

تام شمس - الخميس 24 يوليو 2025 03:36 مساءً - قدّم الادعاء الأمريكي في القضية الجنائية ضد المؤسس المشارك لمشروع Tornado Cash والمطور رومان ستورم شهادة من عميل في دائرة الإيرادات الداخلية (IRS)، في الوقت الذي يستعد فيه الادعاء لاختتام قضيته يوم الخميس.

ووفقًا لتقرير صادر عن Inner City Press يوم الأربعاء، أدلى العميل الخاص للتحقيقات الجنائية في IRS، ستيفان جورج، بشهادته قائلاً إنه راجع سجلات معاملات مرتبطة بمنصات تداول العملات المشفرة مثل Crypto.com وBinance.

وذكر جورج أن ستورم "كان يمتلك السيطرة" على الأموال بعد أن أرسل حساب مرتبط بمنصة Binance عملات مشفرة إلى عناوين العقود الذكية الخاصة بـTornado Cash، وذلك استنادًا إلى محادثات جرت بين المؤسسين الثلاثة: ستورم، وأليكسي بيرتسيف، ورومان سيمينوف.

وجاءت هذه الشهادة عقب اعتراض من محامي ستورم، الذين سعوا لاستبعادها بناءً على تقييم لخبرة هانفِنج لين ضحية احتيال عاطفي أدلى بشهادته سابقًا في المحاكمة حول أموال مشفرة مسروقة أُرسلت عبر Tornado Cash. وذكر فريق الدفاع أن تحقيقًا لاحقًا أشار إلى أن الأموال لم تُرسل إلى خدمة الخلط المشفر (Crypto Mixer) المعنية.

وقالت هيئة الدفاع في مذكرة قضائية يوم الثلاثاء:

"رغم أن خلفيته في المحاسبة قد تمنحه الخبرة اللازمة لإجراء التحليل المطلوب، إلا أنها لا تؤهله للإدلاء بشهادة حول تتبع عائدات الجريمة من العملات المشفرة، وهو ما يقترح الادعاء الآن، بما يشمل التتبع ونسب السيطرة على عناوين المحافظ المختلفة إلى المقرصن المزعوم، وهو أمر لا تزال هوية الحسابات فيه محل نزاع."



وتُعد مسألة ما إذا كان لستورم القدرة على السيطرة على Tornado Cash من خلال حظر أو تثبيط استخدام المنصة في غسل الأموال غير المشروعة كما يدعي الادعاء محورًا أساسيًا في القضية الجنائية ضده.

وكان من المتوقع أن يدلي شاهد حكومي آخر بشهادته حول ما إذا كان بمقدور ستورم تعديل المنصة للحد من النشاط الإجرامي، لكنه بحسب التقارير ركّز بشكل أساسي على رد فعل Tornado Cash على العقوبات الأمريكية.

الدفاع يستعد لتقديم قضيته

يواجه ستورم تُهمًا تشمل غسل الأموال، والتآمر لتشغيل خدمة تحويل أموال غير مرخصة، والتآمر لانتهاك العقوبات الأمريكية بسبب دوره في Tornado Cash. وقد صرّح الادعاء الأمريكي بأنه يتوقع اختتام مرافعته يوم الخميس "قبل وقت الغداء"، لتبدأ بعدها هيئة الدفاع بعرض قضيتها.

وبحسب Inner City Press، يعتزم محامو ستورم استدعاء "طبيبين أو ثلاثة" للإدلاء بشهاداتهم، وربما أيضًا خبيرًا من شركة Chainalysis.