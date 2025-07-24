محكمة استئناف أمريكية تلغي حكمًا لصالح Yuga Labs بقيمة 9 ملايين دولار ضد Ryder Ripps

تام شمس - الخميس 24 يوليو 2025 03:36 مساءً - ألغت محكمة استئناف أمريكية حكمًا سابقًا بقيمة 9 ملايين دولار كانت قد حصلت عليه شركة Yuga Labs، المتخصصة في الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT)، في قضيتها الممتدة ضد الفنان Ryder Ripps وشريكه التجاري جيريمي كاهن.

وقالت محكمة الاستئناف للدائرة التاسعة، يوم الأربعاء، إن Yuga Labs لم تثبت بعد ادعاءها بأن مجموعة NFT الخاصة بـ Ripps وCahen والتي زعمت أنها تقليد مباشر لمجموعة "Bored Ape Yacht Club" التابعة لها — كانت "من المرجح أن تُسبب ارتباكًا للمستهلكين".

وأمرت هيئة القضاة الثلاثية بإعادة القضية إلى محكمة اتحادية في كاليفورنيا لعقد محاكمة تتناول ادعاءات Yuga بشأن انتهاك العلامة التجارية والاستحواذ الاحتيالي على أسماء النطاقات (cybersquatting).

وكانت Yuga قد رفعت دعوى ضد Ripps وCahen في عام 2022، متهمةً إياهما بأن مجموعتهما المسماة "Ryder Ripps Bored Ape Yacht Club" هي نسخة طبق الأصل من مجموعتها الأصلية. من جهته، قال Ripps إن مجموعته كانت عملًا ساخرًا ينتقد الصور العنصرية التي يُزعم أن Yuga استخدمتها في مجموعتها.

وفي بيان عبر بريد إلكتروني مرتبط به، قال Ripps لموقع Cointelegraph إن الحكم "انتصار هائل للفنانين الذين يسعون إلى إنتاج أعمال تعبيرية ذات مغزى".

من جانبه، كتب المؤسس المشارك لشركة Yuga، غريغ سولانو، على منصة X يوم الأربعاء: "سنُكمل المعركة الآن في المحكمة الجزئية." ولم ترد Yuga Labs فورًا على طلب للتعليق.

الحكم يُرسّخ سابقة قانونية

وفي جانب إيجابي لـ Yuga، قررت هيئة القضاة أن رموز Yuga غير القابلة للاستبدال تُعد "سلعًا" بموجب قانون العلامات التجارية الأمريكي، ما يُشكل سابقة قانونية قد تُمكّن مستقبلاً مجموعات NFT أخرى من رفع دعاوى ضد مجموعات مشابهة.

وخلص القضاة إلى أن Yuga "كانت لها الأولوية في العلامة التجارية لأنها أول من استخدم علامات Bored Ape Yacht Club في المجال التجاري."

وأشاد سولانو بهذا القرار على X، قائلًا إن رموز Bored Ape أصبحت "علامات تجارية قابلة للحماية، وهو انتصار مهم لكل من يمتلك NFT."

إعادة القضية إلى المحاكمة

وكانت محكمة اتحادية قد حكمت لصالح Yuga في عام 2023، معتبرةً أن رموز Ripps وCahen تُسبب على الأرجح ارتباكًا في السوق، ومنحت Yuga تعويضات بقيمة 1.6 مليون دولار، والتي ارتفعت لاحقًا إلى 9 ملايين دولار بعد خسارة دعوى مضادة من قبل Ripps وCahen.

لكن محكمة الاستئناف أبطلت هذا الحكم، معتبرةً أن ادعاءات Yuga بشأن انتهاك العلامة التجارية والاستحواذ الاحتيالي "لم تُثبت قانونيًا أن تصرفات المدعى عليهم من المرجح أن تُسبب ارتباكًا لدى المستهلكين."

ورأت هيئة القضاة أن من الضروري عقد محاكمة في المحكمة الفيدرالية لتحديد ما إذا كانت رموز Ripps تنتهك فعلاً علامة Yuga التجارية.

ومع ذلك، وافق القضاة مع المحكمة الأدنى بأن استخدام Ripps وCahen لعلامات Yuga لم يكن استخدامًا مشروعًا (nominative fair use)، ولا يُعد "عملًا تعبيريًا" يحميه التعديل الأول من الدستور الأمريكي.