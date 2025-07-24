المحتالون يستغلون ارتفاعات السوق: خسائر الاحتيال بالعملات المشفرة تتجاوز 2.1 مليار دولار

تام شمس - الخميس 24 يوليو 2025 03:36 مساءً - يحذر الرئيس التنفيذي لشركة Ripple، براد غارلينغهاوس، من أن المحتالين يستغلون الزخم الإيجابي الأخير في سوق العملات المشفرة لزيادة هجماتهم على مجتمع الكريبتو.

وقال غارلينغهاوس في بيان نشره عبر منصة X يوم الأربعاء إن الارتفاع الواسع في السوق شجع المحتالين على انتحال شخصية الحساب الرسمي لشركة Ripple على يوتيوب بهدف خداع المستخدمين.

وقد بلغت خسائر عمليات الاحتيال في سوق العملات المشفرة رقمًا قياسيًا بلغ 2.1 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 2 مليار دولار في عام 2022، واقتربت من إجمالي الخسائر المُسجلة خلال عام 2024 بأكمله.

ارتفع سعر XRP إلى 3.66 دولار في 18 يوليو، بحسب بيانات Nansen، مقتربًا من أعلى مستوى سجله في عام 2018 عند 3.84 دولار على منصة Coinbase، رغم تراجعه بنسبة 10% في الـ24 ساعة الماضية إلى نحو 3.19 دولار.

في الوقت نفسه، سجّل سعر بيتكوين (BTC) ارتفاعًا بنسبة تزيد عن 7% خلال آخر 14 يومًا ليتجاوز 119,000 دولار، بينما قفز إيثر (ETH) بأكثر من 31% خلال نفس الفترة ليصل إلى 3,644 دولارًا.

وقال غارلينغهاوس: "كما هو معتاد مع كل موجة صعود في السوق، يرفع المحتالون وتيرة هجماتهم على مجتمع الكريبتو. الرجاء الحذر من أحدث عملية احتيال تستهدف عائلة XRP على يوتيوب، حيث يتم انتحال حساب Ripple الرسمي".

وأضاف: "سنواصل الإبلاغ عن هذه الحالات ونرجو منكم فعل الشيء نفسه. وكالعادة، إذا بدا العرض جيدًا جدًا ليكون حقيقيًا، فهو غالبًا ليس كذلك".

المحتالون يسيطرون على حسابات

أوضح الحساب الرسمي لـ Ripple على X أن المحتالين يقومون باختراق حسابات يوتيوب وتعديلها لتبدو وكأنها الحساب الرسمي للشركة. وقالت Ripple: "تذكير: نحن أو أي من مسؤولينا التنفيذيين لن نطلب منكم إرسال XRP أبدًا".

وأشار حساب باسم XtinaRP إلى أن إحدى هذه الحملات الاحتيالية كانت نشطة حتى يوم الثلاثاء، حيث وعدت المستخدمين بتوزيع مجاني مزيف لـ XRP، وتم عرض الفيديو على أنه برعاية Ripple.

وقالت XtinaRP: "هذه العملية تبدو مقنعة للغاية. يستخدم المحتالون حسابات تضم 176 ألف مشترك للترويج لفعالية مزيفة لتوزيع 100 مليون XRP. Ripple لن تقوم أبدًا بمثل هذه التوزيعات. احذروا!"

أبلغ أحد مستخدمي X عن عملية احتيال لتوزيع XRP مجانًا يوم الثلاثاء. المصدر: XtinaRP

يضم الحساب الرسمي لشركة Ripple على يوتيوب أكثر من 81,000 مشترك. ولم ترد يوتيوب فورًا على طلب للتعليق.

Ripple سبق أن رفعت دعوى ضد يوتيوب

في أبريل 2021، رفعت Ripple دعوى قضائية ضد يوتيوب بتهمة السماح بانتحال شخصيتها، مطالبة بتعويضات ومتهمة المنصة بالربح من وراء هؤلاء المحتالين.

إحدى طرق الاحتيال المذكورة في الدعوى كانت مشابهة لتلك المستخدمة حاليًا: هجوم تصيّد يستولي فيه المحتالون على حساب المستخدم، ويمسحون محتواه، ثم يعيدون تسميته وتعديله ليبدو كأنه حساب تابع لأحد مشاهير الكريبتو يروّج لتوزيع مجاني وهمي.

لكن Ripple سحبت الدعوى في مارس 2021، وقال غارلينغهاوس حينها إن الشركة ويوتيوب توصلتا إلى تسوية واتفاق لمحاربة هذه العمليات الاحتيالية معًا.

شركات كريبتو أخرى تتعرض لانتحال الهوية على غوغل

ليست Ripple الوحيدة التي تواجه هذه المشكلة، فقد قالت شركة Scam Sniffer الأمنية في منشور على X يوم الإثنين إنها رصدت إعلانات احتيالية تظهر في نتائج البحث على غوغل عند البحث عن أسماء شركات كريبتو معروفة.

وقالت الشركة: "نصيحة لمستخدمي DeFi: لا تستخدموا غوغل للبحث عن مواقع الكريبتو إلا إذا كنتم تحبون لعب الروليت الروسي بمحافظكم!"

وأشارت Scam Sniffer إلى أن المحتالين يستخدمون أسلوب "Punycode"، وهو تقنية تزوير تعتمد على عرض النطاقات الدولية بشكل مضلل في المتصفحات، لتبدو كأنها النطاق الأصلي الحقيقي.