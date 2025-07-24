إيثر يتراجع مع وصول طوابير الخروج من التحقق إلى أعلى مستوى خلال 18 شهرًا

تام شمس - الخميس 24 يوليو 2025 03:36 مساءً - تراجع سعر إيثر (ETH) بأكثر من 7% من أعلى مستوياته في عام 2025، تزامنًا مع ارتفاع طابور الخروج للمحققين والمستثمرين الراغبين في إلغاء تحصيص أصولهم إلى أعلى مستوى له منذ 18 شهرًا، يوم الأربعاء.

تعتمد شبكة إيثيريوم على آلية إثبات الحصة (Proof-of-Stake)، والتي تتطلب من المحققين تحصيص العملة وقفل الأموال للمساهمة في تأمين الشبكة.

ويتعين على المحققين الذين يرغبون في الخروج من نظام التحصيص المرور عبر طابور خروج خاص، وقد ذكرت بروتوكول التحصيص "إيفرستيك" يوم الأربعاء أن "عدد المنسحبين شهد قفزة هائلة في الأيام الماضية".

ووفقًا لمنصة ValidatorQueue، يوجد حاليًا 644,330 ETH تعادل نحو 2.34 مليار دولار في طابور الخروج، مع فترة انتظار تصل إلى 11 يومًا. وكانت هناك قفزة مماثلة في طابور الخروج في يناير 2024 عندما تراجعت أسعار ETH بنسبة 15% خلال النصف الثاني من الشهر.

قد يعني إلغاء التحصيص أن بعض المحققين يخططون لبيع الأصول، لكن هذا ليس دائمًا هو السبب.

وقالت "إيفرستيك" إن هذا لا يُعد علامة على الذعر أو الانهيار، بل على "تحوّل"، موضحة أن العديد من المحققين قد يخرجون لإعادة التحصيص، أو لتحسين العوائد، أو لتبديل المشغلين، وليس لمغادرة إيثيريوم بالكامل.

كما أضافت أن بعض المستثمرين أو حاملي ETH قد يرغبون ببساطة في جني الأرباح، قائلة: "من الطبيعي افتراض أن بعض المحصّصين يستعدون للبيع، مما قد يخلق ضغط بيع قصير الأجل ويؤدي إلى تصحيح في السعر".

​​ارتفاع حاد في عدد طلبات الخروج من قائمة التحقق من صحة إيثريوم. المصدر: ValidatorQueue

جني أرباح أم إعادة تموضع؟

رغم ما يبدو أنه موجة خروج كبيرة، إلا أن هناك أيضًا حوالي 390,000 ETH (تعادل نحو 1.2 مليار دولار) في طابور الدخول إلى التحصيص، مما يعني أن صافي العملات التي يتم إلغاء تحصيصها هو فقط حوالي 255,000 ETH.

كما أن طابور الدخول قد شهد ارتفاعًا ملحوظًا منذ أوائل يونيو، حين بدأت شركات مثل SharpLink وBitmine بشراء ETH بكميات كبيرة. وقد أعلنت معظم الشركات التي تتبنى استراتيجيات مؤسسية أنها ستحصّص إيثر للحصول على عوائد إضافية.

ويبلغ عدد المحققين النشطين الآن مستوى قياسيًا عند ما يقارب 1.1 مليون محقق، كما وصلت كمية ETH المحصّصة إلى نحو 35.7 مليون عملة، أي ما يعادل حوالي 30% من إجمالي المعروض، بقيمة تقارب 130 مليار دولار.

سعر ETH يتراجع من أعلى مستوى في 2025

تراجع سعر إيثر بنحو 7% من أعلى مستوى له خلال سبعة أشهر، عند 3,844 دولارًا، والذي بلغه يوم الإثنين، ليهبط إلى ما دون 3,550 دولارًا في تداولات مساء الأربعاء مع بدء المتداولين بجني الأرباح.

وبحسب بيانات CoinGecko، تعافى السعر قليلًا عند وقت النشر ليصل إلى 3,643 دولارًا، ويظل مرتفعًا بأكثر من 50% خلال الشهر الماضي.

كما شهدت صناديق إيثر الفورية المتداولة في البورصة (ETFs) في الولايات المتحدة طلبًا هائلًا، مع تدفقات تتجاوز 2.5 مليار دولار خلال آخر ست جلسات تداول وذلك دون أن يتم حتى الآن الموافقة على صناديق تحصيص (Staking ETFs).

وقال كبير مسؤولي الاستثمار في Apollo Capital، هنريك أندرسون، لـ Cointelegraph:

"لقد شهدنا تدفقات صافية بقيمة 8 مليارات دولار عبر الجسور اللامركزية نحو شبكة إيثيريوم الرئيسية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وزيادة كبيرة في تدفقات صناديق إيثيريوم، رغم تسجيل صناديق البيتكوين لتدفقات خارجة."

وأضاف: "هذا يعكس اهتمامًا من المستخدمين الأصليين على السلسلة والمؤسسات المالية."

توكن Lido للتحصيص السائل يفقد ارتباطه مؤقتًا

في سياق متصل، قام مؤسس شبكة ترون، جاستن صن، مؤخرًا بسحب حوالي 600 مليون دولار من ETH من منصة Aave للإقراض اللامركزي، مما تسبب في فقدان مؤقت لارتباط توكن stETH التابع لبروتوكول Lido، وانخفاض حاد في السيولة على منصة Aave.

وأشار مارسين كازميرتشاك، الشريك المؤسس لمنصة RedStone للتحصيص، إلى أن هذا الحدث قد ساهم في زيادة طوابير الخروج، حيث سارع بعض مزارعي العوائد لتحويل stETH إلى ETH أو بيعه في الأسواق الثانوية.