الاحتفال بسنة على إطلاق صناديق إيثر المتداولة في البورصة الأمريكية وسط موجة تدفقات إيجابية

تام شمس - الخميس 24 يوليو 2025 03:36 مساءً - احتفلت صناديق إيثر المتداولة في البورصة الأمريكية (Spot ETFs) يوم الأربعاء بمرور عام على بدء تداولها، وسط سلسلة من التدفقات الإيجابية استمرت لثلاثة أسابيع، تضمنت بعضًا من أقوى أيامها حتى الآن.

وكانت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) قد وافقت على بدء تداول صناديق إيثر الفورية في 23 يوليو 2024، حيث أُطلقت صناديق من شركات مثل BlackRock وFidelity و21Shares وBitwise وFranklin Templeton وVanEck وInvesco، بالإضافة إلى صندوقين من Grayscale.

وخلال الأشهر الاثني عشر الماضية، استقطبت هذه الصناديق التسعة صافي تدفقات إجمالية بنحو 8.69 مليار دولار، وتدير حاليًا أصولًا بقيمة 16.57 مليار دولار، وفقًا لبيانات CoinGlass.

ويعود ما يقرب من نصف هذه التدفقات (حوالي 3.9 مليار دولار) إلى سلسلة تدفقات إيجابية استمرت 14 يوم تداول متتالي.

شهدت صناديق إيثر في الشهر الماضي بعضًا من أكبر أيامها من حيث حجم التدفقات. المصدر: CoinGlass

ورغم أن سعر إيثر (ETH) لم يتمكن من تجاوز أعلى مستوياته التاريخية البالغة نحو 4,900 دولار التي حققها في نوفمبر 2021، وسط أداء قوي للبيتكوين، إلا أنه تداول ضمن نطاق واسع بين 1,500 دولار في أبريل و4,000 دولار في ديسمبر.

ويتم تداول ETH حاليًا فوق مستوى 3,600 دولار، منخفضًا قليلًا خلال اليوم، لكنه سجل ارتفاعًا بأكثر من 8% خلال عام، بحسب CoinGecko.

يوم التداول في الذكرى السنوية يسجل سابع أفضل تدفق يومي للصناديق

في الذكرى السنوية الأولى لتداولها، سجلت صناديق إيثر الأمريكية سابع أعلى يوم لها من حيث صافي التدفقات، بإجمالي 332.2 مليون دولار يوم الأربعاء.

وقال نيت جيراسي، رئيس شركة NovaDius Wealth Management، على منصة X، إن ستة من أفضل سبعة أيام تدفق للصناديق وقعت خلال الأسبوعين الماضيين.

وكان يوم 16 يوليو قد شهد أفضل أداء على الإطلاق لهذه الصناديق، حيث استقطبت تدفقات بلغت 726.6 مليون دولار.

صندوق BlackRock يعوض نزيف Grayscale

استحوذ صندوق BlackRock — iShares Ethereum Trust ETF المُرمز (ETHA) على النصيب الأكبر من صافي التدفقات خلال العام الماضي، حيث جذب وحده 8.9 مليار دولار.

وساهم ذلك في تعويض صافي التدفقات الخارجة من صندوق Grayscale Ethereum Trust ETF المرمز (ETHE)، والتي بلغت نحو 4.3 مليار دولار. ويُذكر أن هذا الصندوق أُطلق أولًا كصندوق استئماني في 2017 قبل أن يتحول إلى ETF، إلا أن المستثمرين بدأوا في الخروج منه مع تقلص خصمه مقارنةً بالقيمة الصافية لأصوله.

وأشار جيراسي إلى أنه "منذ إطلاق صناديق إيثر، تم إطلاق ما يقرب من 1,000 صندوق ETF جديد، ويأتي صندوق BlackRock في الصدارة من حيث التدفقات."

التحصيص: المرحلة التالية لصناديق إيثر

يتطلع مُصدرو صناديق إيثر حاليًا إلى إدخال خاصية "التحصيص" (Staking) إلى صناديقهم وهي المكافآت التي تقدمها شبكة إيثريوم لأولئك الذين يقفلون الرموز المميزة الخاصة بهم للمساهمة في تأمين الشبكة.

ويتوقع محللون أن توافق لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على صناديق ETF تتضمن التحصيص في وقت قريب قد يكون هذا الشهر، إلى جانب اتخاذ قرارات مبكرة بشأن صناديق أخرى، مثل تلك التي تتبع سلة من العملات المشفرة أو عملة Solana (SOL).

وقد أُطلق أول صندوق ETF يتضمن خاصية التحصيص مطلع هذا الشهر، وهو مشروع مشترك بين REX Shares وOsprey Funds، حيث يستثمر في Solana ويقوم بتحصيصها، ويوزع المكافآت على المستثمرين في الصندوق.