قدرة كتل سولانا ترتفع بنسبة 20٪.. ومقترح جديد لزيادتها إلى 100 مليون وحدة حوسبة

تام شمس - الخميس 24 يوليو 2025 03:36 مساءً - رفعت شبكة Solana قدرتها على معالجة الكتل بنسبة 20٪ يوم الثلاثاء، لتصل إلى حد أقصى جديد يبلغ 60 مليون وحدة حوسبة (CU)، مع وجود خطط لزيادة هذا الحد بشكل أكبر قبل نهاية العام.

وقال ميرت ممتاز، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Helius المتخصصة في توفير البنية التحتية والأدوات لمطوري سولانا، في منشور عبر منصة X يوم الأربعاء، إن هذا التحديث يعني أن الشبكة أصبحت قادرة الآن على استيعاب عدد أكبر من المعاملات ضمن كل كتلة.

وأضاف: "كان الحد السابق يبلغ 48 مليون وحدة حوسبة، أي أن إجمالي المعاملات ضمن الكتلة الواحدة يجب ألا يتجاوز هذا الرقم."

وبحسب ممتاز، فإن هذه الزيادة من شأنها أن تؤدي إلى "انخفاض الرسوم في حال بقاء مستوى الطلب كما هو، وتوفير مزيد من الإمكانيات للمطورين، وتحسين تجربة المستخدم."

كل معاملة على شبكة سولانا تستهلك عددًا من وحدات الحوسبة، وتختلف هذه القيمة بشكل كبير بناءً على مدى تعقيد المعاملة.

وفي يناير الماضي، واجه المستخدمون صعوبات في معالجة المعاملات على الشبكة بسبب تدفق ضخم من عملات الميم، خاصة بعد إطلاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب لعملاتهما الخاصة.

Edit the caption here or remove the text

المصدر: Mert Mumtaz

مقترح لزيادة الحد إلى 100 مليون CU

كما تم تقديم مقترح على GitHub لزيادة قدرة الكتلة إلى 100 مليون وحدة حوسبة، من قبل لوكاس برودر، الرئيس التنفيذي لشركة Jito Labs، التي تبني البنية التحتية لسولانا.

وقال برودر في المقترح: "كان الهدف الأساسي من حدود الكتل الأصلية هو ضمان قدرة الغالبية العظمى من المشاركين في الشبكة على مواكبة المعالجة، من خلال تقييد كمية العمل التي يمكن لقائد الكتلة تنفيذها."

Edit the caption here or remove the text

المصدر: Solana Floor

وأضاف: "لكن، في الوقت الراهن، لا تشكل أوقات تنفيذ الكتل الكبيرة عائقًا كبيرًا على الشبكة الرئيسية. يهدف هذا المقترح إلى زيادة كبيرة في حدود الكتلة لتصل إلى 100 مليون وحدة، لتوفير قدرة إضافية للشبكة."

ومن جانبه، قال ممتاز إن الهدف هو مضاعفة الحد الحالي البالغ 60 مليون وحدة على الأقل في المستقبل.

سولانا تتجاوز 200 دولار وسط اهتمام مؤسسي متزايد

يوم الاثنين، قفز سعر عملة Solana بنسبة 12٪ ليتجاوز حاجز 202 دولارًا، بحسب بيانات Nansen، وارتفع بنسبة 11٪ خلال أسبوع، ويتم تداولها حاليًا عند نحو 191 دولارًا.

وفي الأثناء، بدأت عدة شركات بتكديس رموز سولانا. وقالت شركة DeFi Development Corp المدرجة في بورصة ناسداك يوم الاثنين إنها باتت على وشك امتلاك مليون عملة سولانا في خزينتها.

كما أعلنت شركة تعدين البيتكوين Bit Mining في 10 يوليو عن تحول استراتيجي نحو نظام سولانا البيئي، مع خطط لجمع ما يصل إلى 300 مليون دولار لبناء خزانة من رموز سولانا.

شبكة إيثريوم ترفع حدود الغاز أيضًا

وليست سولانا الوحيدة التي تعمل على زيادة سعة كتلها. فقد ارتفع حد الغاز على شبكة إيثريوم أيضًا إلى نحو 45 مليون وحدة حتى يوم الثلاثاء، وفقًا لمنصة Ycharts.

ويُعد هذا التحديث أول زيادة كبيرة في حد الغاز منذ فبراير الماضي، حين تم رفعه من 30 مليون إلى 36 مليون وحدة.