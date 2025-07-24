دعوى جماعية معدلة تصف Pump.fun بأنها "ماكينة قمار" في قضية بقيمة 5.5 مليارات دولار

تام شمس - الخميس 24 يوليو 2025 03:36 مساءً - تقدّم شكوى جماعية معدلة تم رفعها في المحكمة الفيدرالية للمنطقة الجنوبية من نيويورك بادعاء أن منصة الميم كوين Pump.fun عملت كواجهة لماكينة قمار، واستخلصت أكثر من 5.5 مليارات دولار من المستخدمين عبر مخططات خادعة في الأصول الرقمية.

وقد تم رفع الدعوى يوم الأربعاء، وسمّت القائمين على المنصة، بمن فيهم المطور المعروف بالاسم المستعار "برني"، والشركة الأم Baton Corp.، بالإضافة إلى شركاء البنية التحتية، بما في ذلك Solana Labs وSolana Foundation وJito Labs وJito Foundation كمدعى عليهم.

واتهمت القضية هؤلاء الأطراف بإدارة شبكة منسقة تُشبه فعليًا "كازينو غير مرخّص"، يعتمد على التقلبات والتضخيم الإعلامي بدلًا من الإفصاحات أو حماية المستثمرين.

وجاء في نص الشكوى:

"الهيكلية تشبه ماكينة قمار موجهة حيث يربح أول اللاعبين من خلال بيع توكناتهم على من يليهم. لا يوجد مشروع أو منتج أو عائد فعلي، بل دورة سريعة من الشراء ثم البيع ثم الانهيار."

منشور حديث على موقع Pump.fun. المصدر: Pump.fun

توسيع نطاق التهم في النسخة المعدلة من الدعوى

توسعت الشكوى المعدلة لتشمل مزيدًا من التهم، منها خرق قانون المنظمات الفاسدة والمتأثرة بالإجرام المنظم (RICO)، والاحتيال، والمساعدة والتحريض، والتآمر المدني، والإثراء غير المشروع.

ويطالب المدّعون بإلغاء جميع المعاملات المتعلقة بـ Pump.fun وتعويضهم عن الأضرار التي زعموا أنهم تعرضوا لها نتيجة ما وصفوه بـ "النظام المغشوش".

تدّعي الشكوى أيضًا أن الكيانات المرتبطة بـ Solana سهّلت تنفيذ هذا المخطط، وجاء فيها:

"قدّمت Solana Labs وSolana Foundation المنصة الأساسية بلوكتشين Solana نفسه وجنوا أرباحًا من كل رهان عبر بيع مساحة الكتلة ورسوم المُصدّقين وارتفاع سعر توكن SOL."

كما أشار الملف إلى دور البنية التحتية للسيولة التي وفّرتها Jito Labs وJito Foundation، والتي يُقال إنها حققت إيرادات من خلال استراتيجيات أقصى قيمة قابلة للاستخراج (MEV) المرتبطة بتداولات الميم كوين على Pump.fun.

انهيار توكن PUMP بعد عمليات بيع كبرى من المستثمرين الأوائل

يوم الثلاثاء، قام اثنان من كبار المستثمرين الأوائل في توكن PUMP ببيع ما قيمته 160 مليون دولار من التوكنات في البورصات، مما أثار مخاوف من موجة بيع واسعة.

المحافظ التي أُطلق عليها اسم "PUMP Top Fund 1" و"Top Fund 2" كانت قد حصلت على ما يقرب من 150 مليون دولار من التوكنات خلال البيع الخاص، لكنها أرسلت تقريبًا كامل ما تملكه إلى البورصات، ولم يتبقَ سوى 29.5 مليون دولار في إحدى المحافظ.

ووفقًا لـ BitMEX، فقد قام حوالي 60% من المشاركين في البيع المسبق لتوكن PUMP ببيع أو تحويل توكناتهم، ويعتقد المحللون أن فتح القفل الكبير في البداية ساهم في الضغط السعري النزولي، رغم الانطلاقة القوية. وكانت منصة Pump.fun قد جمعت ما يقرب من 500 مليون دولار خلال عرض العملة الأولي (ICO)، والذي انتهى في غضون 12 دقيقة فقط.