شركة Finder الأسترالية للتكنولوجيا المالية تفوز في معركة قضائية بشأن منتج عوائد العملات الرقمية

تام شمس - الخميس 24 يوليو 2025 03:36 مساءً - أصدرت المحكمة الفيدرالية الأسترالية حكمًا لصالح شركة التكنولوجيا المالية Finder.com، مبرئة إياها ومنتجها الخاص بتحقيق العوائد، Finder Earn، في نزاع قانوني مع هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) استمر قرابة ثلاث سنوات.

وفي قرار صدر يوم الخميس، أكّد القضاة ستيوارت وتشيزمان وميغر حكمًا سابقًا يقضي بأن محفظة Finder ومنتج Earn لا ينتهكان قوانين حماية المستهلك المالي.

وقالت Finder في منشور على مدونتها الخميس: "أكدت المحكمة الفيدرالية الحكم الأولي بأن Finder Earn لا يُعد منتجًا ماليًا".

جاء هذا الحكم بعد مرور ثلاثة أشهر على استئناف هيئة ASIC لحكم صدر في مارس يقضي بامتثال منتج Earn لقوانين التمويل الأسترالية.

حكم محكمة فايندر. المصدر: المحكمة الفيدرالية الأسترالية

وبحسب Finder، فإن هذه القضية تُعد أول اختبار قانوني لتعريف "السندات المالية" في محكمة أسترالية ضمن سياق العملات الرقمية.

وكان منتج Finder Earn، الذي عمل بين فبراير ونوفمبر 2022، يتيح للمستخدمين تحويل الدولارات الأسترالية إلى عملات مستقرة على المنصة، ثم نقلها إلى محفظة Finder مقابل عائد سنوي يتراوح بين 4% و6%.

وأشارت الشركة إلى أنها أعادت جميع أموال العملاء، والتي بلغت أكثر من 500,000 عملة TrueAUD (ما يعادل نحو 336,000 دولار).

الحكم يمثل "انتصارًا" لقطاع التكنولوجيا المالية في أستراليا

رحّبت Finder بالحكم، واصفةً إياه بأنه محطة مفصلية لصناعة التكنولوجيا المالية في البلاد.

وقال فريد شيبيستا، مؤسس Finder.com: "هذا ليس انتصارًا لفريق Finder فقط، بل للتكنولوجيا المالية في أستراليا بأكملها. يجب أن نتيح للأستراليين الوصول الآمن والملتزم بالقانون إلى الجيل الجديد من فرص الاستثمار، من التحصيص والعوائد إلى الرموز غير القابلة للاستبدال وغيرها، لأن هذه الخدمات الناشئة في مجال التشفير تستحق مسارات موثوقة ومنظمة مثلها مثل أي فئة أصول أخرى".

وأضاف: "لقد أنشأنا Finder Earn بشفافية ونزاهة منذ اليوم الأول، وبالتشاور مع هيئة ASIC"، مؤكدًا أن القضية القانونية كانت "تجسيدًا لتقدّم الابتكار على التنظيم".

وعند سؤاله عمّا سيأتي بعد هذا الانتصار القانوني، ألمح إلى مشروع جديد قيد التنفيذ قائلًا: "أعمل على شيء ضخم سيُبنى على هذا الانتصار".