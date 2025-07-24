تفريغ XRP: الشريك المؤسس لـRipple يواجه انتقادات بسبب نقل 175 مليون دولار من XRP قرب الذروة

تام شمس - الخميس 24 يوليو 2025 03:36 مساءً - أثار نقل 50 مليون وحدة من XRP — بقيمة تقارب 175 مليون دولار من محفظة مرتبطة بالشريك المؤسس لشركة Ripple، كريس لارسن، موجة انتقادات من مجتمع العملات المشفرة، لا سيما بعد أن تزامن النقل مع تراجع في سعر العملة.

سلّط الباحث على السلسلة ZachXBT الضوء على هذه المعاملات في منشور على منصة X يوم الخميس، مشيرًا إلى أن نحو 140 مليون دولار من XRP قد أُرسلت إلى منصات تداول مركزية أو خدمات مشابهة، وهو ما يُفسَّر غالبًا على أنه نية لتصريف العملة وتحقيق أرباح.

وردًا على أحد المستخدمين الذي علّق بقوله "من المذهل كم يملكون من هذه العملة والناس لا تزال تشتريها"، أوضح ZachXBT أن "المحافظ المرتبطة بكريس لارسن لا تزال تحتفظ بأكثر من 2.81 مليار XRP (بقيمة 8.4 مليار دولار)".

يُتداول XRP حاليًا بسعر يقارب 3.09 دولارات، ما يمنحه قيمة سوقية تبلغ نحو 183 مليار دولار. وبالتالي، فإن حصة لارسن وحده تمثل حوالي 4.6٪ من القيمة السوقية الكلية للعملة، وهو ما قد يخلق ضغط بيع هائل في حال تم تصريفها دفعة واحدة.

ZachXBT يُفصّل المعاملات. المصدر: ZachXBT

اتهامات بـ"التفريغ" قرب الذروة

تعرّض توقيت نقل XRP من قبل لارسن لانتقادات واسعة، إذ جاءت المعاملة بينما لامست العملة ذروتها المحلية فوق 3.60 دولارات يوم الجمعة، قبل أن تهبط لاحقًا دون 3.10 دولارات. هذا دفع البعض لاتهامه بـ"التفريغ" المقصود في السوق.

علّق أحد مستخدمي X ساخرًا: "تشاد يفرّغ عملاته على قاعدة جماهيره المتأخرة ذهنيًا". وردّ ZachXBT: "اللعبة هي اللعبة".

في المقابل، عبّر مستخدم آخر عن استيائه من النمط المتكرر لعمليات البيع الداخلية، متسائلًا كيف لا تزال Ripple تحتفظ بترتيبها ضمن الخمسة الأوائل في السوق رغم ما وصفه بـ"التفريغ الجشع".

مستخدمو X يسخرون من الانتقالات. المصدر: hrithik

لكن ليس الجميع شاركوا في موجة الانتقادات. فقد دافع مستخدم يُدعى 0xLouisT عن الخطوة، معتبرًا أنها تهدف إلى "توزيع الحيازات على مستثمرين طويلَي الأمد لضمان لامركزية عادلة في الشبكة والمعروض".

حتى لحظة النشر، لم يصدر تعليق علني من كريس لارسن حول هذه القضية. كما تواصلت Cointelegraph مع Ripple للتعليق، لكنها لم تتلقَّ ردًا.

رغم التراجع.. XRP يطمح لتجاوز قمة 2018

من جانبه، صرّح لوكاس إنزرزدورفر-كونراد، نائب الرئيس التنفيذي لشركة Bitpanda، أن XRP لا يزال في موقع يؤهله لتجاوز أعلى سعر تاريخي له في 2018 عند 3.84 دولارات، رغم التراجع الأخير.

وأشار إنزرزدورفر-كونراد إلى أن احتمالات الصعود المستقبلي لـXRP ستعتمد بدرجة كبيرة على ظروف السوق العامة واستمرار تدفق رؤوس الأموال من البيتكوين إلى العملات البديلة، مؤكدًا أنه لا يوجد حافز منفرد يحرك XRP حاليًا، بل إن الزخم العام في السوق هو العامل الأساسي.