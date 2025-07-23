الرئيس التنفيذي للتيثر يكشف عن تفاصيل محفظة استثمارية تضم أكثر من 120 شركة!

كشف “باولو أردوينو”، الرئيس التنفيذي لشركة التيثر، عن جزء من المحفظة الاستثمارية للشركة، التي تشمل أكثر من 120 شركة مدعومة باستثمارات مباشرة.

جاء ذلك في تغريدة حديثة تضمنت لقطة شاشة لبعض هذه الشركات، إلى جانب رابط يُوجه إلى موقع تيثر الإلكتروني حيث يمكن الاطلاع على القائمة الكاملة للمشاريع.

Today Tether publishes (a portion) of its investment/venture portfolio.

Overall Tether group invested in more than 120+ companies and this number is expected to grow significantly in the next months and years.https://t.co/6PDGgeL7WP



* these investments have been made with… pic.twitter.com/lMmhnYI9rU — Paolo Ardoino 🤖 (@paoloardoino) July 23, 2025

بدأت التيثر كمصدر لعملة USDT المستقرة المدعومة بالدولار الأمريكي، لكنها سرعان ما وسّعت نشاطها لتشمل إصدارات عبر عدة شبكات بلوكشين، إضافة إلى عملات رقمية مستقرة أخرى مدعومة باليورو والذهب.

ويُعد USDT اليوم العملة الرقمية المستقرة الأكثر انتشارا في السوق، بقيمة سوقية تتجاوز 162 مليار دولار، متقدمة بفارق كبير عن منافستها USDC التابعة لشركة “Circle”.

رغم هذا التوسع، أثار إعلان “أردوينو” عن حجم الإصدارات المتداولة من USDT موجة من الانتقادات داخل مجتمع العملات المشفرة.

وعبّر البعض عن قلقهم من الحجم الكبير للإصدار، مشبهين ذلك بسياسات التوسع النقدي التي ينتهجها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

إلا أن شركة التيثر تؤكد باستمرار، من خلال تقارير دورية وعمليات تدقيق، أن كل وحدة من USDT مدعومة بأصول احتياطية، تشمل ودائع نقدية وسندات خزانة أمريكية وأدوات مالية سائلة.

في ظل هذه التطورات، يبدو أن التيثر لا تكتفي بدورها كمُصدر لأكبر عملة مستقرة في العالم، بل تسعى لترسيخ مكانتها كمستثمر استراتيجي ضمن منظومة الأصول الرقمية، ما يعكس تحولا في نموذج أعمالها نحو تنويع مصادر العائد والانتشار داخل القطاع.

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