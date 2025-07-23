هل يمكن أن يصل سعر الايثيريوم إلى مستوى 10,000 دولار؟

شهدت صناديق الايثيريوم المتداولة (ETF) تدفقات قوية تجاوزت 4 مليار دولار خلال أسبوعين متتاليين حتى يوم الثلاثاء، ما رفع إجمالي الأصول المُدارة في الصناديق الأمريكية إلى نحو 19.85 مليار دولار، وفقا لبيانات “SoSoValue”.

وقد تصدّر صندوق ETHA من “بلاك روك” هذه التدفقات، مستحوذا على 426.2 مليون دولار في يوم واحد، ما يعكس اهتمام متزايد بالإيثيريوم كمصدر رئيسي للطلب المؤسساتي.

يُعزى هذا الزخم إلى عدة عوامل، أبرزها الفجوة الواضحة بين حجم الإيثيريوم المتاح وإقبال المؤسسات المتزايد.

ووفقا لتقديرات “Bitwise”، قد يصل الطلب إلى 20 مليار دولار خلال العام المقبل، وهو ما يعادل 5.3 مليون عملة ايثيريوم، بينما يُتوقع إصدار 0.8 مليون عملة فقط سنويا بعد الدمج.

هذا الخلل بين الطلب والمعروض يُعزز توقعات الارتفاع السعري.

وفي الوقت الذي سجّلت فيه صناديق البيتكوين تدفقات خارجة، تفوقت الإيثيريوم على نحو نسبي، ما يشير إلى تحول في اتجاهات المستثمرين المؤسسات.

وأظهرت أسواق المشتقات هذا الميل أيضا، إذ تجاوزت الفائدة المفتوحة على خيارات الشراء بأسعار تتراوح بين 4000 و6000 دولار حاجز 931 مليون دولار.

كما بلغت الفائدة على خيارات 10,000 دولار في ديسمبر نحو 120 مليون دولار، بزيادة 60% خلال شهر يوليو.

رغم أن احتمالية وصول الإيثريوم إلى 10,000 دولار بحلول عيد الميلاد تُقدّر بنحو 15% وفقا لتسعير المشتقات، إلا أنها ليست سيناريو بعيد تاريخيا.

فقد حققت العملة مكاسب بنسبة 180% على مدى ستة أشهر مرتين منذ 2020، مما يجعل تكرار هذا الأداء ممكن.

التطورات التنظيمية تمثل عامل حاسم في تحديد المسار القادم.

لم تُصدر هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) قرار نهائي بشأن السماح بتحصيص الإيثيريوم ضمن الصناديق، لكن هناك مؤشرات إيجابية قد تُعزز من وتيرة الطلب حال صدور الموافقة.

كما أن التوجه نحو تخفيف السياسات النقدية ومقترح EIP-7702 لحرق الرسوم يزيدان من جاذبية الإيثيريوم كأصل استثماري طويل الأجل.

بالمجمل، يعتبر تجاوز الطلب المؤسساتي للعرض هو السيناريو الأساسي حاليا، لكنه لا يخلو من المخاطر المرتبطة بالضبابية التنظيمية وتشديد السياسات الاقتصادية.

لذا، فإن الوصول إلى مستوى 10,000 دولار يظل ممكن، لكنه ليس مرجح في الأجل القصير.

اقرأ أيضا:

العملة الرقمية BNB تسجل أعلى مستوى لها على الإطلاق

بنك إنجلترا يدرس إلغاء خططه بشأن عملة “بريتكوين” الرقمية مع تراجع الحاجة إلى عملات CBDC

