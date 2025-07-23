الجهة التنظيمية في كوريا الجنوبية تحث مديري الأصول على الحد من تعرضهم للعملات المشفرة

تام شمس - الأربعاء 23 يوليو 2025 02:24 مساءً - حثّت هيئة الرقابة المالية في كوريا الجنوبية (FSS) مديري الأصول المحليين على تجنّب الانكشاف المفرط على شركات العملات المشفرة، بحسب ما أفاد تقرير نُشر يوم الأربعاء في صحيفة ذا كوريا هيرالد.

ووفقًا للتقرير، فقد أصدرت الهيئة تعليمات شفهية غير رسمية لمديري الأصول للحد من انكشافهم على شركات العملات المشفرة، مثل أسهم شركتي Coinbase وStrategy. لكن الإرشادات كانت استشارية الطابع وغير ملزمة قانونيًا، كما أن تأثيرها كان محدودًا لأن صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) السلبية العاملة في كوريا الجنوبية لا يمكنها إزالة أسهم معينة بسهولة دون تعديلات رسمية من مزودي المؤشرات.

ونقل التقرير عن مدير صندوق مجهول قوله:

"نظرًا لأننا نتتبع المؤشر مباشرة، فإن إزالة سهم دون تعديل المؤشر قد يؤدي إلى أخطاء كبيرة في التتبع. نحن نتفهم الموقف التنظيمي، لكن لا يمكننا الاستجابة فورًا."

مقر هيئة الرقابة المالية. المصدر: WikiMedia

أقرت هيئة الرقابة المالية بهذه القيود، وذكرت أن تصريحاتها تهدف فقط إلى تشجيع الحذر عند تصميم صناديق المؤشرات، لحين إصدار قواعد تنظيمية جديدة. ومع ذلك، أبدى بعض المشاركين في القطاع قلقهم من عدم عدالة هذه التوجيهات.

وأشار التقرير إلى أن المستثمرين في كوريا الجنوبية يحصلون بالفعل على تعرض غير مباشر لشركات العملات المشفرة من خلال صناديق مؤشرات أمريكية مدرجة في الأسواق، ما يجعل فرض قيود على المنتجات المحلية فقط أمرًا غير عادل. وعلّق مصدر صناعي لم يُذكر اسمه قائلًا:

"تقييد صناديق المؤشرات المحلية لن يوقف تدفقات رأس المال. فالمستثمرون يتجاوزون هذه القواعد بالفعل عبر المنتجات الأمريكية. من المشكوك فيه ما إذا كان مثل هذا التنظيم فعالًا أصلًا."

شركات العملات المشفرة تلقى شعبية بين مديري الأصول الكوريين

تأتي هذه التصريحات في أعقاب زيادة استثمارات صناديق المؤشرات الكورية في أسهم مرتبطة بالعملات المشفرة. فعلى سبيل المثال، يستحوذ سهم Coinbase على 14.6% من محفظة صندوق Ace US Stock Bestseller التابع لشركة Korea Investment Management.

كما يحتفظ صندوق KoACT Nasdaq Growth Active ETF بأسهم في Coinbase بنسبة (7.4%) وفي Strategy بنسبة (6%)، بإجمالي انكشاف يبلغ 13.4%.

وبالمثل، يخصص صندوق KoACT Global AI & Robotics Active ETF نسبة 10.3% من محفظته لأسهم Coinbase، بينما يوفر صندوق Timefolio Nasdaq 100 Active ETF نسبة تعرض تبلغ 11% للأسهم المرتبطة بالعملات المشفرة.

وأكدت هيئة الرقابة المالية أن المؤسسات المالية المحلية لا يُسمح لها حاليًا بامتلاك أو شراء أو استثمار أو استخدام العملات المشفرة كضمان. وصرّح مسؤول في الهيئة قائلًا:

"رغم أن الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تُظهر بعض الانفتاح تجاه العملات المشفرة، إلا أنه لم يتم تطبيق أي قوانين أو إرشادات ملموسة حتى الآن. وحتى يتم وضع أطر تنظيمية جديدة، يجب الالتزام بالقواعد الحالية."

تأتي هذه التصريحات في وقت تظهر فيه السلطات الكورية الجنوبية مرونة متزايدة تجاه قطاع العملات المشفرة. ففي وقت سابق من هذا الشهر، اقترحت وزارة الشركات الصغيرة والمتوسطة الكورية رفع القيود التي كانت تستثني شركات العملات المشفرة من الاستفادة من الإعفاءات الضريبية والدعم المالي.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسهم البنوك الكورية الكبرى مؤخرًا بعد تقديم طلبات لتسجيل علامات تجارية لعملات مستقرة (Stablecoins)، مما يشير إلى تنامي الاهتمام المؤسسي بالأصول الرقمية. ويأتي ذلك في ظل قيام البنك المركزي الكوري بتأجيل اختبار العملة الرقمية للبنك المركزي، في وقت تتزايد فيه الأصوات الداعمة للعملات المستقرة.

وكان نائب محافظ بنك كوريا، ريو سانغداي، قد صرّح في يونيو بأن الهدف هو أن تكون البنوك هي الجهات الرئيسية المُصدِرة للعملات المستقرة في البلاد، مع توسيع تدريجي نحو قطاعات أخرى. وتشير تقارير صدرت الشهر الماضي إلى أن ثمانية بنوك مركزية كورية من المتوقع أن تتعاون لإطلاق عملة مستقرة مربوطة بالوون الكوري بحلول عام 2026.