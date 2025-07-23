صناديق الإيثيريوم الفورية تجذب 533 مليون دولار وتُواصل موجة تدفقاتٍ دامت 13 يومًا وتجاوزت 4 مليارات دولار

تام شمس - الأربعاء 23 يوليو 2025 02:24 مساءً - واصلت صناديق الإيثيريوم المتداولة فوريًا (ETFs) زخمها الصعودي يوم الثلاثاء، مسجلة تدفقات صافية بلغت 533.87 مليون دولار، لتمدد بذلك سلسلة تدفقاتها الإيجابية إلى 13 يوم تداول متتالي، وفقًا لبيانات SoSoValue.

وتصدّر صندوق BlackRock المعروف باسم iShares Ethereum Trust (ETHA) هذه الموجة بتدفقات صافية يومية بلغت 426.22 مليون دولار، ليرتفع إجمالي أصوله إلى أكثر من 10 مليارات دولار، مما يجعله صاحب الحصة الأكبر في سوق صناديق الإيثيريوم. وجاء صندوق Fidelity المسمى FETH في المرتبة الثانية بتدفقات بلغت 35 مليون دولار.

وقال فنسنت ليو، الرئيس التنفيذي للاستثمار في Kronos Research، لموقع Cointelegraph:

"تغذي تدفقات صناديق الإيثيريوم الفورية تراجع هيمنة البيتكوين وازدياد شهية المؤسسات للحصول على تعرض لأصول ETH. ومع تعمق السيولة وثبات الظروف الاقتصادية، يُتوقع استمرار هذا الاتجاه."

وقد تجاوز إجمالي التدفقات الصافية لجميع صناديق الإيثيريوم الآن 8.32 مليارات دولار، بعد أن كانت 4.25 مليارات دولار فقط مع بداية السلسلة في 2 يوليو. وبلغ إجمالي الأصول الصافية المقفلة في هذه المنتجات 19.85 مليار دولار، وهو ما يمثل 4.44% من القيمة السوقية للإيثيريوم.

صناديق الإيثر المتداولة الفورية تشهد تدفقات واردة على مدى 13 يومًا. المصدر: SoSoValue

صناديق الإيثيريوم تجذب 4 مليارات دولار خلال سلسلة تدفقات استمرت 13 يومًا

بلغ إجمالي التدفقات الصافية خلال فترة 13 يومًا، والتي بدأت في 3 يوليو، أكثر من 4 مليارات دولار. وشهدت هذه السلسلة نشاطًا قياسيًا في 16 يوليو، حين سجلت صناديق الإيثيريوم تدفقات يومية بلغت 726.74 مليون دولار وهي الأعلى منذ إطلاقها. وجاء يوم الخميس تالياً بـ602.02 مليون دولار، كثاني أعلى قيمة يومية.

وكتب مات هوغان، الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة Bitwise، في منشور على منصة X يوم الثلاثاء:

"لا يزال مستثمرو المنتجات المتداولة (ETPs) أقل وزناً على الإيثيريوم مقارنة بالبيتكوين: فرغم أن القيمة السوقية لـETH تُعادل 19% من BTC، إلا أن صناديق الإيثيريوم لا تمثل سوى أقل من 12% من أصول صناديق البيتكوين."

وأضاف أن اتجاه الشركات نحو الاحتفاظ بـETH في ميزانياتها العمومية مرشح للتسارع، مقدرًا أن الطلب المشترك من صناديق ETPs والشركات قد يبلغ 20 مليار دولار من ETH خلال العام المقبل، أي نحو 5.33 ملايين ETH بالسعر الحالي.

وفي المقابل، يُتوقع أن تصدر شبكة الإيثيريوم نحو 0.8 مليون ETH فقط خلال نفس الفترة، مما يشير إلى أن الطلب قد يتجاوز العرض بما يقرب من سبعة أضعاف.

وقال هوغان: "على المدى القصير، يتم تحديد الأسعار عبر العرض والطلب. وحاليًا، هناك طلب يفوق العرض الجديد بكثير. أعتقد أننا مقبلون على ارتفاعات إضافية."

وفي منشور يوم الأربعاء على X، كشفت Lookonchain أن خمس محافظ جديدة سحبت مجتمعةً 76,987 ETH (بقيمة 285 مليون دولار) من منصة Kraken، مما يشير إلى اتجاه نحو التراكم وتراجع المعروض في البورصات.

صناديق البيتكوين الفورية تسجل 67 مليون دولار من التدفقات الخارجة

في الوقت نفسه، سجلت صناديق البيتكوين الفورية (BTC ETFs) تدفقات خارجة بلغت 67.93 مليون دولار يوم الثلاثاء. وكانت أكبر السحوبات من صندوق BITB التابع لشركة Bitwise وصندوق ARKB التابع لشركة Ark، حيث سجل الأول 42.27 مليون دولار والثاني 33.18 مليون دولار من التدفقات الخارجة. وكان صندوق Grayscale المعروف باسم GBTC هو الوحيد الذي سجل تدفقًا إيجابيًا بلغ 7.51 ملايين دولار.

جاء هذا التراجع بعد موجة شراء مؤسساتية قوية في وقت سابق من يوليو، شملت تدفقات ملحوظة بلغت 1.18 مليار دولار في 10 يوليو، و1.03 مليار دولار في 11 يوليو.