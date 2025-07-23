قسّ في كولورادو وزوجته متهمان في عملية احتيال بالعملات الرقمية بقيمة 3.4 مليون دولار

تام شمس - الأربعاء 23 يوليو 2025 02:24 مساءً - تم توجيه لائحة اتهام يوم الثلاثاء إلى قسّ على الإنترنت وزوجته من دنفر، كولورادو، على خلفية تورطهما في مخطط احتيال بالعملات الرقمية جمع أكثر من 3 ملايين دولار من مستثمرين من مجتمعات دينية.

وُجّهت إلى إيلاي ريغالادو، القس المعروف بنشاطه عبر الإنترنت، وزوجته كيتلين، أربعون تهمة تتعلق بما وصفه المدعي العام لمقاطعة دنفر، جون والش، بأنه "مخطط احتيالي متعدد الملايين باستخدام العملات المشفرة".

وبحسب لائحة الاتهام، فقد قام الزوجان بين يناير 2022 ويوليو 2023 بجمع ما يقارب 3.4 مليون دولار من خلال تشجيع الناس داخل شبكتهم الدينية على شراء عملة رقمية تُدعى INDXcoin، والتي أنشأها الزوجان وقاما ببيعها عبر منصة Kingdom Wealth Exchange.

وبحسب السلطات، أنفق الزوجان ما لا يقل عن 1.3 مليون دولار من أموال المستثمرين على نفقات شخصية، بما في ذلك تجديدات منزلية زعما أن "الرب" أمرهما بها، في حين تم تخصيص جزء بسيط فقط من الأموال للمشروع التجاري.

لائحة الاتهام. المصدر: denverda.org

وتُظهر لائحة الاتهام أن ما لا يقل عن 300 شخص استثمروا في هذه العملة الرقمية، التي وصفها المحققون بأنها "عديمة القيمة"، ما أدى إلى خسارة كاملة لجميع المستثمرين.

قال المدعي العام جون والش في بيان صحفي يوم الثلاثاء:

"تمثل هذه التهم خطوة كبيرة نحو محاسبة عائلة ريغالادو على الجرائم المنسوبة إليهم وتحقيق قدر من العدالة للضحايا"، وأضاف:

"أشكر المدعين العامين والمحققين في مكتبي، وبشكل خاص محققي هيئة الأوراق المالية في كولورادو ومكتب المدعي العام، على عملهم الممتاز الذي أسفر عن هذه اللائحة".

القس يدّعي إرشادًا إلهيًا

تأتي لائحة الاتهام بعد ستة أشهر من توجيه اتهامات بالاحتيال للقسّ وزوجته على خلفية إصدار وتسويق عملة INDXcoin لأتباعهم، كما أفاد تقرير سابق لكوينتيليغراف في 22 يناير.

وفي ذلك الوقت، قالت مفوضة الأوراق المالية في كولورادو، تونغ تشان:

"نزعم أن السيد ريغالادو استغل ثقة وإيمان مجتمعه المسيحي وروّج وعودًا خيالية بالثراء من خلال بيعهم عملات رقمية لا قيمة لها".

وأضافت:

"تشير الشكوى إلى أن ريغالادو استهدف مجتمعات مسيحية في دنفر، وزعم أن الله أخبره مباشرة بأن المستثمرين سيصبحون أثرياء إذا وضعوا أموالهم في INDXcoin".

وتُعد عمليات الاحتيال بالعملات الرقمية من التحديات المتزايدة التي تواجه المستثمرين الأفراد. ففي مايو الماضي، قادت تحقيقات مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) إلى اعتقال رجل من نيوزيلندا بتهمة سرقة أصول رقمية بقيمة 265 مليون دولار.

المصدر: شرطة نيوزيلندا

ووفقًا للسلطات، استخدمت الأموال في شراء سيارات فاخرة وسلع من علامات تجارية فاخرة.